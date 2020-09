Tout sur la visite du secrétaire américain à la Défense en Tunisie

Le secrétaire américain à la défense, Mark Esper, est arrivé mercredi en Tunisie, première étape d’une tournée en Afrique du Nord où il devait réaffirmer l’engagement américain dans la région du Maghreb, précise le Daily Mail.

Alors que le conflit qui fait rage en Libye voisine a attiré des djihadistes étrangers et que les puissances mondiales soutiennent les parties rivales, Washington a de plus en plus coopéré avec l’armée tunisienne, notamment dans le cadre d’opérations anti-terroristes.

Esper devait rencontrer le président Kais Saied et le ministre de la défense Ibrahim Bartagi avant de prononcer une allocution au cimetière nord-américain de Carthage, où plus de 2 800 soldats américains ont été inhumés, la plupart d’entre eux tués pendant la Seconde Guerre mondiale.

En 2015, Washington a classé la Tunisie parmi les principaux alliés non membres de l’OTAN, ce qui a permis de renforcer la coopération militaire.

Depuis 2011, les Etats-Unis ont investi plus d’un milliard de dollars dans l’armée tunisienne, selon le commandement Afrique de Washington, Africom.

Les forces armées américaines ont organisé une démonstration aérienne militaire en mars sur l’île méridionale de Djerba.

En 2016, la Tunisie a démenti un rapport du Washington Post selon lequel elle avait autorisé les États-Unis à utiliser des drones depuis son territoire pour des missions en Libye contre le groupe d’État islamique (Daech).

Mais une cour martiale en 2017 dans une affaire de harcèlement sexuel impliquant un officier américain, rapportée dans la presse de la défense américaine, a confirmé publiquement la présence d’un escadron américain opérant des drones depuis une base tunisienne dans la région nord de Bizerte, rappelle le Daily Mail.

En mai dernier, le chef de l’Africom a déclaré que les États-Unis enverraient davantage de troupes dans le pays compte tenu de la détérioration de la situation en Libye, ce qui a déclenché un tollé en Tunisie.

Africom a ensuite précisé qu’elle ne déployait qu' »une petite unité de formation » qui ne s’engagerait pas dans des missions de combat, et le gouvernement tunisien a déclaré qu’il n’y avait pas de projet de base américaine dans le pays.

Esper, lors de sa visite en Tunisie, devait avertir de l’influence croissante de la Russie et de la Chine sur le continent, selon un officiel américain s’exprimant avant le voyage.

L’autre objectif de la visite est de renforcer les liens et de discuter de la menace des djihadistes tels que le groupe d’État islamique, a-t-il ajouté.

Esper se rendra en Algérie voisine jeudi, devenant ainsi le premier secrétaire à la défense américain à le faire depuis Donald Rumsfeld en 2006.

Esper se rendra ensuite au Maroc, l’autre grand allié des Etats-Unis dans la région du Maghreb, qui n’est pas membre de l’OTAN.