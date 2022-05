Le secteur des matériaux de construction offre plus de 40 mille emplois

Le secteur des matériaux de construction cultive une forte valeur ajoutée de plus de 1000 millions de dinars par an, offre plus de 40 mille postes d’emploi permanents et contribue à l’exportation avec plus de 300 millions de dinars, a déclaré le vice-président de la fédération nationale du bâtiment, Kamel Mansour, en marge d’une conférence de presse, tenue ce jeudi 19 mai 2022, sur la 15ème édition du salon international de la construction et du bâtiment « Carthage »,

Il est à rappeler que cette édition sera organisée du 23 au 29 mai 2022 au Parc des Expositions du Kram, après quatre ans d’absence.