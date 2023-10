Le secteur des paiements électroniques a encore du chemin à faire

Le directeur de l’Observatoire de l’inclusion financière, Jamel Ben Yaacoub, a déclaré ce lundi 2 octobre 2023, que le secteur des paiements numériques a encore beaucoup de chemin à faire pour arracher une place en Tunisie, d’autant plus que toutes les possibilités sont disponibles.

Sur Express Fm, il a souligné que l’inclusion financière n’est qu’un lien menant à l’intégration économique et sociale et à la réalisation d’une croissance intégrée pour tous les groupes et entités, et a estimé que les campagnes de sensibilisation sont l’un des mécanismes de l’éducation financière, qui comprend l’éducation, l’information, le conseil et l’orientation.

Il a ajouté que le nombre de transactions au titre des paiements numériques a connu une évolution au cours des neuf derniers mois, passant de 7 millions de transactions à plus de 9 millions, avec un volume qui est passé de 400 millions de dinars à plus de 600 millions de dinars, selon les chiffres publiés par la Banque centrale.