Le secteur privé et public cumulent une dette de 6,5 Mds auprès de la CNSS

Une journée d’information sur l’amnistie sociale pour la déduction des pénalités de retard était organisée le 14 novembre au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA). Au cours d’une conférence, le directeur général de la sécurité sociale Nader Ajabi a déclaré que les dettes cumulées auprès de la CNSS par le secteur privé et public tunisien s’élèvent respectivement à 5 Mds TND et 1,5 Mds TND. Le directeur général de la CNSS Imed Turki a également déclaré que plus de 10.000 entreprises ont bénéficié des dispositions du décret-loi portant remise des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale.

