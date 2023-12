Le sempiternel purgatoire des pénuries !

La Tunisie offre les contours d’un pays frappé par la sécheresse, les pénuries de denrées alimentaires de base qui durent depuis des mois et l’augmentation du coût de la vie, ce qui plonge la population dans le désespoir et l’incertitude quant à l’avenir. Une image qui peut pécher par quelques outrances mais dont ne devrait pas être absent ce composé d’éléments qui affectent négativement le vécu des Tunisiens.

Autre paramètre constitutif de cette configuration, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de près de 12 % cette année, selon l’Institut national de la statistique de Tunisie, les plus fortes hausses ayant été enregistrées pour le café (35 %), l’huile de cuisson (29 %) et l’agneau (28 %).

Bien que le taux d’inflation global soit tombé à 8,3 % en novembre, contre 10,4 % en février, il reste élevé pour les denrées alimentaires, et les familles en ont fait les frais, souligne The National qui assure avoir, au cours de l’année écoulée, suivi l’évolution du coût des produits de base dans le pays où le prix d’un kilo de viande bovine a augmenté de près d’un dollar depuis janvier – mais, fait crucial, il a également fait état d’une pénurie de riz et de pain depuis mars et avril respectivement.

Le tandem sécheresse-importations

La sécheresse persistante a affecté l’agriculture tunisienne, augmentant la dépendance à l’égard des importations et accentuant la pression sur les réserves de devises étrangères du pays qui s’amenuisent.

La guerre en Ukraine, qui entre dans sa troisième année, a également fait grimper les prix des denrées alimentaires au niveau mondial.

Les produits de base et les médicaments subventionnés sont devenus de plus en plus rares, ce qui laisse entrevoir des problèmes de financement des importations et fait grimper les prix des produits disponibles non subventionnés.

Les boulangeries tunisiennes craignent la fermeture en raison de la pénurie de blé, selon la même source, car les difficultés de rendement de l’agriculture tunisienne, combinées à une pénurie de semoule et de farine subventionnées, ont entraîné une multiplication par cinq du prix du pain, principale denrée alimentaire de base du pays.

D’autres produits alimentaires, comme l’huile de cuisson, le café, les produits laitiers, le sucre, le riz et les pâtes, ont soit complètement disparu des rayons des supermarchés, soit connu des pénuries périodiques et des hausses de prix régulières.

Les pénuries et les augmentations de prix qui s’ensuivent ont conduit certains fournisseurs à introduire clandestinement des produits en provenance d’Algérie et de Libye pour les vendre dans les villes frontalières.

La pénurie de produits laitiers menace les cafés

Les produits laitiers ont également fait défaut ces dernières semaines, des pénuries de lait ayant été signalées dans tout le pays.

Cette pénurie a mis les propriétaires de cafés dans une situation particulièrement difficile, eux qui ont déjà dû faire face pendant des mois à une disponibilité inégale du café, ce qui a dissuadé les clients de se rendre dans leurs cafés autrefois très fréquentés.

« Acheter de la drogue est peut-être plus facile qu’acheter du lait ces jours-ci », a déclaré la propriétaire d’un café populaire, citée par The National.

Elle a déclaré qu’elle avait souvent recours à ses relations pour obtenir une petite quantité de lait afin d’assurer le fonctionnement de son commerce.

Au cours de l’année écoulée, les Tunisiens ont également connu une augmentation extrême du coût d’autres produits de base, tels que le loyer, l’essence et les soins de santé privés, dans le cadre d’une crise des finances publiques.

Dans ce contexte de récession étouffante, le gouvernement s’efforce de rassurer une population de plus en plus frustrée, alors que les familles sont contraintes de renoncer à des produits de première nécessité, conclut la même source.

