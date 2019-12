Le sept national à partir de ce mardi en stage à Nabeul

La sélection nationale masculine a abordé la dernière ligne droite de sa préparation en prévision du Championnat d’Afrique des Nations organisé en Tunisie du 16 au 26 janvier 2020, en effectuant à partir de ce mardi un stage de préparation qui se poursuivra jusqu’au samedi 21 décembre à Nabeul.

Selon la Fédération tunisienne de handball, ce rassemblement est consacré essentiellement aux joueurs locaux, mais il marquera la présence de deux joueurs expatriés qui n’ont plus d’engagements avec leurs équipes. Il s’agit de Youssef Maaref (Al Ahly-Egypte) et de Khaled Haj Youssef (Al Sadd-Qatar).

Le sept national effectuera un second stage, du 25 au 30 décembre à Hammamet et à Tunis, en présence des joueurs expatriés à savoir : Makram Missaoui, Kamel Alouini et Amine Bannour (Dinamo Bucarest – Roumanie), Mohamed Soussi (Montpellier – France), Marwen Chouiref (Tremblay – France), Oussema Hosni (Aix – France), Wassim Helal (Dijon – France), Jihed Jaballah (Kristianstad – Suède) et Mosbah Sanai (Al Nassr – Emirats).

A l’issue de ce stage, le sept national disputera un match amical face au Maroc, le 30 décembre à Radès (18h00), avant d’enchaîner avec le tournoi Yellow Cup organisé du 2 au 6 janvier en Suisse et qui verra les coéquipiers de Makram Missaoui affronter respectivement les Pays Bas, la Suisse et l’Ukraine.

De retour à Tunis, les protégés de Toni Gerona clôtureront leur préparation par un stage du 9 au 15 à Hammamet et Radès, avant d’attaquer le championnat d’Afrique des nations où ils seront logés dans le groupe C avec le Cap Vert, la Côte d’Ivoire et le Cameroun.

Les joueurs connvoqués pour le stage de Nabeul :

Gardiens de but : Mohamed Sfar (ES Sahel) et Assil Namli (ES Tunis)

Ailiers gauches : Rafik Bacha (ES Sahel), Oussama Boughanmi (ES Tunis) et Ahmed Bannour (EM Mahdia)

Arrières gauches : Youssef Maaref (Al Ahly-Egypte), Khaled Haj Youssef (Al Sadd-Qatar), Skander Zaied (Club Africain), Slim Hedoui (ES Sahel) et Oussema Jaziri (ES Tunis)

Demi-centres : Mohamed Amine Darmoul (ES Sahel) et Yassine Bouteffaha (Club Africain)

Pivots : Elyes Hachicha (ES Tunis) et Ghazi Belghali (ES Sahel)

Arrières droits : Anwer Ben Abdallah (ES Sahel) et Achref Merghali (CS Sakiet Ezzit)

Ailiers droits : Mohamed Ali Bhar (Club Africain), Ramzi Majdoub (ES Tunis) et Issam Rzig (ES Sahel).

Programme prochains stages et matchs amicaux :

– Stage du 25 au 30 décembre

– Match Tunisie – Maroc le 30 décembre 18H00 à Radès

– Le 1er janvier rassemblement et entrainement à Radès

– Du 2 au 6 janvier : Tournoi Yellow Cup en Suisse avec 3 matchs :

Le 3 janvier à 17H45 : Tunisie – Pays-Bas

Le 4 janvier à 20H15 : Tunisie – Suisse

Le 6 janvier à 13H30 : Tunisie – Ukraine

– Stage du 9 au 15 janvier à Hammamet et Rades