Le sept national se rend en Suisse pour le tournoi Yellow Cup

La sélection tunisienne de handball s’est envolée ce jeudi pour la Suisse en vue de prendre part au tournoi Yellow Cup, en préparation pour la Coupe d’Afrique des nations prévue du 16 au 26 janvier prochain en Tunisie.

Lors de ce tournoi, organisé du 2 au 6 janvier, le sept national affrontera respectivement les Pays Bas le 3 janvier (à 17h45), la Suisse le 4 janvier (15h20) et l’Ukraine le 5 janvier (13h30).

La délégation tunisienne, conduite par l’entraineur espagnol Toni Gerona, est composée de 20 joueurs. Il s’agit de :

Gardiens: Makram Missaoui (Dynamo Bucarest/ROU), Wassim Hlel (Dijon/FRA), Mohamed Sfar (Etoile du Sahel)

Joueurs de champ: Oussama Jaziri, Oussama Boughanmi, Elyès Hachicha, Ramzi Majdoub (Espérance de Tunis), Rafik Bacha, Issam Rezig, Slim Hedoui, Mohamed Amine Darmoul (Etoile du Sahel), Skander Zayed (C.Africain), Mohamed Soussi (Montpellier/FRA), Kamel Alouini, Amine Bannour (Dynamio Bucharest/ROU), Khaled Haj Youssef (Al-Sadd/Qatar), Marouène Chouiref (Trembley/FRA), Oussama Hosni (Ystres/FRA), Jihed Jaballaha (Kristienstadt/SUE) et Mosbeh Sanai (Annasr/EAU)

Au premier tour de la CAN-2020, qualificative aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 et au Mondial Egypte 2021, la Tunisie, tenant du titre, évoluera dans le groupe C avec le Cap Vert, la Côte d’Ivoire et le Cameroun.