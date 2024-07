Le Serbe Novak Djokovic renonce au Masters 1000 de Montréal

Le Serbe Novak Djokovic, encore en lice aux Jeux olympiques de Paris, ne participera pas au Masters 1000 de Montréal (6-12 août), a annoncé le tournoi canadien lundi.

« Même si nous sommes déçus que Novak ne puisse pas prendre part au tournoi cette année, nous comprenons sa décision et lui souhaitons le meilleur aux Jeux olympiques et pour la suite de sa saison », a déclaré la directrice du tournoi Valérie Tétreault.

Le N.2 mondial s’est qualifié lundi pour le troisième tour des JO, organisés à Roland-Garros, en balayant un de ses plus grands rivaux, l’Espagnol Rafael Nadal 6-1, 6-4.

« Nole » a remporté le tournoi canadien à quatre reprises, mais ne s’y est plus aligné depuis 2018.

Le vainqueur de 24 trophées du Grand chelem, âgé de 37 ans, reste sur une défaite en finale de Wimbledon face à Carlos Alcaraz. Son forfait permet au Russe de 26 ans Roman Safiullin, 66e mondial, de rentrer dans le tableau principal.