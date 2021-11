Le silence assourdissant du gouvernement

Nommée il y a déjà 23 jours par le chef de l’Etat tunisien, la nouvelle cheffe du gouvernement se tient toujours à carreau, et ne pipe mot. En véritable chef de tout l’Etat, Kais Saïed parle beaucoup avec elle, et parle aussi et surtout pour elle.

Au bureau présidentiel, on entend à peine son « salut » au chef qu’on comprend à peine par le geste de sa main sur sa poitrine. Mais on n’entend rien de ce qu’elle pourrait dire, réagir ou discuter avec son chef. Des audiences du chef avec la cheffe, à l’ancienne mode de communication d’un Ben Ali ou d’un Bourguiba, avec une musique d’ambiance sur fond d’images, sans voix ou celle d’un président qui parle tout seul, devant un interlocuteur taciturne. Une ambiance, rendue plus surréaliste avec le port du masque sanitaire.

Nejla Bouden a pourtant beaucoup fait parler d’elle en Arabie Saoudite, mais plus par ses souliers, son sac à main et sa Jebba noire, que par l’analyse de son discours de Ryad et de la pertinence et le rendu de ce discours fait au nom de la Tunisie.

Sinon, la cheffe de gouvernement tunisien ne parle pas, ne donne aucune interview, ne fait aucune déclaration, ne se déplace nulle part pour ne pas être « dérangée » par des journalistes « paparazzi » qui pourraient l’entrainer sur des sentiers où elle pourrait faire de l’ombre à son chef.

Bouden : La femme qui ne dit rien, et ne fait pour l’instant rien de visible

La presse locale avait l’habitude d’attendre les déclarations des hôtes du chef du gouvernement à la sortie des audiences, ou les conférences de presse de quelques ministres ou porte-parole.

Comme Saïed, Bouden n’a pas de service de presse, ni de porte-parole, car parole il n’y a point, sauf celle de Saïed qui n’aime pas les médias et se soucie très peu de l’information qui leur est donnée. Elle et ses ministres travaillent peut-être, mais dans le silence média le plus total. Aficionados et Passionara de Saïed et de de sa première des ministres, trouveront certainement cela très bien. Sauf que ces ministres s’occupent de la gestion des affaires courantes et du quotidien des citoyens que leur cheffe gouverne, et aimeraient bien avoir ce qu’ils sont en train de décider pour eux.

La rue tunisienne n’est qu’à 25 % satisfaite du rendement de Nejla Bouden, selon le dernier sondage du cabinet Emrhod, car elle ne la connait que très peu, et le silence assourdissant de La Kasbah n’arrangera point les choses, ni pour elle, ni pour le peuple, ni pour ses partenaires et bailleurs de fonds. Comme son chef, elle se mure dans l’ancien palais beylical de La Kasbah, et travaille en autarcie complète.

Le même sondage a indiqué, qu’en juillet 2021 le taux d’espérance économique avait grimpé de 15 à 60 %. Mais depuis août, ce taux reprenait une tendance baissière, et n’est plus qu’à 50 %. Ceci explique, à notre sens, le petit taux de satisfaction du rendement de Nejla Bouden.

Or, c’est justement Mme Bouden qui a la charge de tout ce qui n’est pas politique, et donc l’économie. Une économie, à propos de laquelle, ni Bouden, ni aucun de ses ministres n’ont parlé et ne parlent. Et c’est un peuple tunisien, à 72 % sans avis à propos de la cheffe du gouvernement, car ne sachant toujours pas où est-ce qu’elle l’emmène, et comment elle compte faire pour relancer l’économie par laquelle vivent ces 72 % et le reste du pays. Une stratégie de communication à la bouche cousue, ne fait l’unanimité que chez les indécrottables du régime de Kais Saïed, et fait l’objet de beaucoup de critique sur les radios et TV, mais certes pas sur les réseaux sociaux.

En attendant, le mimétisme médiatique, chef d’Etat-Cheffe de gouvernement, s’étend même à la page fb de La Kasbah, où on ne trouve presque plus rien, ni vidéos, ni communiqués. Il faudra toujours attendre que Carthage en publie, pour voire La Kasbah faire du copié-collé.