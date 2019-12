Le six national poursuit sa préparation en Italie

La sélection tunisienne de volley-ball (messieurs) poursuit son stage de préparation qui se déroule en Italie en prévision du Tournoi de Qualification Olympique (TQO) prévu du 6 au 12 janvier prochain en Egypte.

Au cours de ce stage, le six national a disputé deux rencontres amicales face à l’équipe de VBC Calci, leader du championnat de la deuxième division et affrontera ce jeudi l’équipe de Sienna (3e de la D2) avant de se rendre à Rome pour disputer un dernier test amical.

Rappelons que le sélectionneur national, Antonio Giaccobe a covoqué 13 joueurs pour prendre part à ce stage. Il s’agit de Khaled Ben Slimane, Mehdi Becheikh, Mohamed Ayache, Nabil Miladi, Hosni Karamosli, Amor Agrebo, Slim Mbarki, Ali Bangui, Wassim Ben Tara, Elyès Karamosli, Mohamed Ali Ben Othmane, Saddem Hmissi et Aymen Redissi.

La sélection tunisienne effectuera ensuite un second stage en Pologne, du 26 au 31 décembre, qui enregistrera la participation des joueurs professionnels Hamza Nagga (Al Ain/Emirats) et Ismail Maalla (Al Qadissya/Koweit).

De retour à Tunis, les joueurs tunisiens parachèveront leur préparation avec un dernier stage (du 2 au 4 janvier 2020) avant de se rendre en Egypte pour défendre leurs chances de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo-2020.

Le Tournoi de Qualification Olympique réunira 7 équipes, à savoir la Tunisie, l’Algérie, le Botswana, le Cameroun, le Ghana, le Niger et l’Egypte, pays organisateurs. Le vainqueur du tournoi sera qualifié pour les jeux de Tokyo-2020.