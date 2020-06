Le SMT appelle à mettre fin aux pratiques qui minent la crédibilité des magistrats (Déclaration)

Le Syndicat des magistrats tunisiens (SMT) a appelé, lundi, dans une déclaration, à mettre fin aux pratiques qui minent la crédibilité du pouvoir judiciaire et de celle des magistrats, estimant que « cela pourrait porter atteinte au droit du citoyen à une justice solide et neutre ».

Le syndicat rappelle que la liberté d’expression et d’opinion font partie des libertés fondamentales, indiquant « qu’un avis exprimé par un magistrat concernant les questions nationales ne peut, en aucun cas, être considéré comme étant une appartenance partisane, tel que garanti et ce, conformément à l’article 31 de la Constitution et aux accords internationaux établis à ce sujet ».

Seuls le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ou les parties judiciaires concernées sont habilités à recevoir des plaintes contre des magistrats, souligne le SMT, affirmant que le syndicat n’acceptera jamais de tels abus commis à l’encontre des magistrats.

Le syndicat a, par ailleurs, condamné les pressions exercées sur le corps des magistrats à l’occasion de l’examen des questions « d’opinion publique ».

Il a, également, estimé qu' »exercer des pressions sur les magistrats est de nature à porter atteinte non seulement à l’indépendance de la justice, mais aussi au droit du justiciable à un procès équitable ».