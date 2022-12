Le Sommet Etat-Unis-Afrique s’ouvre mardi avec des forums diaspora-jeunes leaders et société civile

Le président de la République, Kaïs Saïed, accompagné de son épouse, est arrivé, lundi soir, à Washington, à l’invitation du président américain, Joe Biden, pour prendre part au Sommet Etats-Unis-Afrique qui s’ouvre, officiellement, ce mardi.

Les discussions de ces assises de trois jours se focaliseront sur la sécurité alimentaire, l’économie, le commerce, et la lutte contre le terrorisme et contre le changement climatique.

Au programme du premier jour du Sommet figurent un forum diaspora/jeunes leaders, un forum de la société civile et une session sur la paix, la gouvernance et la sécurité.

Des sessions sur la coopération sanitaire, la transition énergétique, la sécurité alimentaire et la coopération spatiale américano-africaine sont, également, à l’ordre du jour.

Le président Kaïs Saïed a prévu durant cette journée, une visite à la bibliothèque du Congrès américain, la plus grande bibliothèque du monde en nombre de livres et de références.

En fin de journée, un dîner en l’honneur des chefs des délégations participantes au Sommet sera offert par la présidente de la chambre des représentants Nancy Pelosi.

Le deuxième jour sera dédié au forum d’affaires. Les chefs d’Etat et les responsables américains et africains des milieux d’affaires et des pouvoirs publics auront l’occasion de discuter des moyens de faire progresser des partenariats mutuellement bénéfiques pour créer des emplois et stimuler une croissance inclusive et durable sur tout le continent.

ll sera, aussi, question d’accroître les flux de capitaux et d’encourager l’esprit dynamique d’entrepreneuriat et d’innovation en Afrique.

Le président Kaïs Saïed aura, mercredi, un entretien avec le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, selon le programme officiel de la visite.

Les dirigeants africains seront, ensuite, conviés à une réception à la Maison blanche à l’invitation du président Joe Biden.

Le troisième et dernier jour sera consacré à la session des dirigeants qui discuteront, entre autres, de la lutte contre le terrorisme et contre le changement climatique, de la sécurité alimentaire, de l’économie ou encore de l’accord » Agoa « , qui vise à faciliter les exportations africaines vers les Etats-Unis.