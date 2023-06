L’administration Biden «irrésolue» et «attentiste» face à Kais Saied !

Des sondages d’opinion crédibles et non publiés indiquent que les Tunisiens n’ont pas renoncé à la démocratie. Certains observateurs affirment que la politique américaine à l’égard de la Tunisie en ce moment critique sera un test décisif pour l’engagement de Washington en faveur des valeurs démocratiques dans la région MENA et dans le monde entier. Pour surmonter leur réputation de privilégier la sécurité et les intérêts économiques au détriment des idéaux démocratiques (en donnant la priorité aux transactions de pétrole ou d’armes plutôt que de dénoncer les violations des droits de l’homme), les États-Unis ont l’occasion en Tunisie de défendre la démocratie et les droits de l’homme, estime une analyse du think tank Arab Reform Initiative (ARI).

Cela peut se faire en renforçant l’utilisation d’outils de politique étrangère indirects et moins visibles pour influencer le président Kais Saied. Par exemple, comme l’ont noté des responsables américains, travailler avec des organisations régionales telles que l’Union africaine pour faire pression verbalement sur le chef de l’Etat tunisien rendrait plus difficile pour lui d’accuser ses interlocuteurs étrangers de diktats occidentaux. En outre, les États-Unis peuvent utiliser leurs partenariats avec l’Algérie et l’Égypte, deux poids lourds régionaux susceptibles d’avoir l’oreille de Saied, pour l’inciter à adopter des réformes économiques.

Une autre stratégie (qui est probablement déjà utilisée) consiste à abandonner les outils politiques qui signalent la désapprobation de l’autocratisation de Saied au profit d’outils qui permettent un soutien discret aux objectifs américains, tels que la formation dans des pays tiers des défenseurs tunisiens de la démocratie et les dialogues entre les islamistes et les laïcs. En outre, Washington devrait et continuera probablement, dans la mesure du possible, à contribuer à un « filet de sécurité sociale » pour les Tunisiens les plus vulnérables, comme l’achat en avril 2023 de 25 000 tonnes de blé pour le pays.

Dans les mois qui ont suivi le 25 juillet 2021, la communauté internationale a été stupéfaite par le soutien du peuple tunisien à ce qui est apparu à beaucoup comme une dérive évidente du développement démocratique de la Tunisie. Cela a posé un dilemme aux États-Unis : comment pouvaient-ils condamner quelque chose qu’une majorité de Tunisiens semblaient soutenir ? C’est en grande partie pour cette raison que les réactions américaines sont restées mesurées, alors même que de nombreuses figures de l’opposition et certains activistes tunisiens étaient emprisonnés ou assignés à résidence. De nombreux partisans des politiques de promotion de la démocratie ont critiqué ce qu’ils ont appelé le « fence-sitting » (l’attentisme) de l’administration Biden.

Un autre dilemme pour Washington était de savoir comment respecter son engagement déclaré envers « le peuple tunisien » sans soutenir les mesures antidémocratiques de Saied. Le débat sur le contrat de la Millenium Challege Corporation (MCC), dont la ratification a été suspendue » en raison de préoccupations liées à la gouvernance démocratique à la suite des événements du 25 juillet » en est un exemple pertinent. Sa suspension a été généralement approuvée par ceux qui pensaient que Saied devait être puni pour ses mesures autocratiques, mais remise en question par d’autres qui estimaient que la priorité absolue devait être de soutenir le peuple tunisien. Pendant ce temps, des institutions comme le Département d’État et l’USAID ont commencé à essayer activement de » s’éloigner » de la mise en œuvre de programmes qui pourraient potentiellement renforcer les tendances autoritaires de Saied.

Une approche « plus nuancée »

En mars 2022, l’administration Biden a proposé au Congrès des réductions significatives du financement de l’assistance économique et sécuritaire à la Tunisie, réduisant les deux d’environ la moitié de la demande de l’année précédente. Certains membres du Congrès avaient également appelé à des réductions de l’aide en réponse au 25 juillet. Cette année-là, le Congrès a supprimé le plancher minimum de financement garanti pour la Tunisie qui avait été mis en place au cours des six années précédentes et a demandé à l’administration de faire un rapport sur les efforts du gouvernement tunisien « pour restaurer l’ordre constitutionnel et la gouvernance démocratique ». Ces changements de politique indiquaient que Washington n’avait pas l’intention d’accorder un soutien à la Tunisie.

Ces changements de politique ont marqué la désapprobation de Washington à l’égard des actions de Saied. Cependant, certains à Washington ont fait valoir que de telles réductions affaibliraient dangereusement la capacité de la Tunisie à se défendre contre les extrémistes et d’autres menaces et pourraient la pousser dans les bras de la Chine, de la Russie ou des États du golfe Persique. Ils ont fait valoir qu’au lieu de réduire l’aide, Washington devrait utiliser une approche plus nuancée, telle que l’ouverture de dialogues ou la fourniture de formations sur la justice militaire et le professionnalisme.

Tout au long de l’année 2022, Washington a continué à débattre de la manière de gérer les relations avec la Tunisie. En octobre, l’Agence pour le développement international (USAID) a annoncé une subvention de 60 millions de dollars au titre de l' » assistance rapide » afin d’apporter un soutien direct aux familles tunisiennes vulnérables, reconnaissant ainsi la détérioration du niveau de vie de nombreux Tunisiens.

Alors même que la popularité de Saied déclinait, en particulier à partir de septembre 2021, aucune réponse claire n’a été apportée aux décideurs américains. Les critiques ont continué à reprocher à Washington de s’être engagé diplomatiquement avec Saied et d’avoir « divisé [son influence] en deux ». Pendant ce temps, Saied a continué à consolider le pouvoir entre ses propres mains.