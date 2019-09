Le sort de l’expérience démocratique est en jeu

Le sort de la Tunisie est en jeu et son expérience démocratique risque de s’effriter. Une crainte exprimée par un parfait connaisseur du pays, et auteur du livre « Tunisia, an Arab anomaly », (La Tunisie, une anomalie arabe), Safwan Masri, et relayée par le Financial Times.

C’est que huit ans après la fin du régime de Ben Ali, les Tunisiens ont la liberté et la démocratie, mais toujours pas assez de pain. Frustrés par la lenteur des réformes économiques, les électeurs ont puni le mois dernier les sortants et les compromis qui ont dominé la première phase de la démocratie.

Au premier tour des élections présidentielles, deux « anti-establishment » sont apparus comme les principaux candidats : Kais Saied, professeur indépendant de droit constitutionnel, et Nabil Karoui, magnat flamboyant des médias qui mène une campagne populiste depuis la prison, où il attend son procès pour fraude fiscale et blanchiment d’argent.

Des visions d’avenir très divergentes. Saied veut réécrire la constitution pour donner plus de pouvoir aux conseils locaux. Il s’oppose aux récentes propositions de réforme progressive visant à abroger les lois sur l’héritage de la charia qui punissent les veuves et les filles, et à démanteler les lois qui punissent sévèrement les activités homosexuelles, souligne l’auteur. Karoui, l’homme d’affaires emprisonné, est par tempérament plus autoritaire que socialement progressiste. S’il gagnait, il serait susceptible de consolider des pouvoirs plus importants au sein de la présidence, ajoute-t-il.

Transition encore possible

Toutefois, la transition de la Tunisie vers une démocratie stable et mûre est encore possible si les électeurs et les dirigeants de la nation adoptent l’idée que la démocratie est désordonnée, imprévisible et parfois antagoniste. Mais, prévient-il, les principaux candidats à la présidence, qui n’ont aucune expérience préalable du gouvernement, devront faire preuve de tolérance face à l’incertitude.

La Tunisie est le seul pays où la démocratie survit, avec des élections libres et équitables. Mais le produit intérieur brut par habitant reste inférieur à 3 500 $, le coût de la vie est en forte hausse et les taux de chômage demeurent inacceptables. S’ils sont forcés de choisir, de nombreux électeurs sont susceptibles d’opter pour l’alimentation littérale de la stabilité économique plutôt que pour l’alimentation intellectuelle offerte par John Locke ou Thomas Jefferson.

Risque d’actions « désespérées »

L’avenir de la fragile démocratie tunisienne se trouve avant tout entre les mains des Tunisiens. Mais les hommes forts des Etats du Golfe continueront à rivaliser d’influence, à travers les investissements étrangers et le soutien financier direct aux partis politiques internes tunisiens. Personne ne serait plus enchanté si le pays sombrait dans le chaos après les élections, soutient Safwan Masri.

L’Occident peut aider par le biais d’investissements. Mais il faut transcender les pratiques passées, qui ont vu les régions côtières s’accaparer l’essentiel des financements du FMI, de la Banque mondiale et d’autres institutions. Cela doit changer ou les citoyens privés de leurs droits à l’intérieur du pays pourraient être incapables de résister à l’attrait d’actions désespérées. L’Occident devrait également reconnaître que l’une des populations les plus instruites du monde arabe est avide de partenariats. Ils sont dans une position unique pour créer des emplois, échanger des connaissances et contribuer au développement et à la stabilité à long terme. Les Tunisiens aspirent à la démocratie, mais ils exigent du progrès. Nous devrions vouloir la même chose, conclut Safwan Masri.