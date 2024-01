Le Soudan suspend ses relations avec l’Igad

Le ministère soudanais des Affaires étrangères, loyal à l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane, a annoncé, mardi 16 janvier, « geler » ses relations avec l’Igad, le bloc régional d’Afrique de l’Est, qui avait initié une médiation pour mettre fin au conflit.

« Le ministère des Affaires étrangères a informé (…) l’Igad de la décision du Soudan de cesser de collaborer et de geler ses relations » avec l’organisation, indique un communiqué du ministère qui l’accuse de « violer la souveraineté du Soudan ».

Depuis le 15 avril, l’armée et les Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohammed Hamdane Daglo sont en guerre pour le pouvoir au Soudan. Ce conflit a fait plus de 13 000 morts, selon une estimation de l’ONG Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled).

En outre, plus de sept millions de personnes ont été déplacées, d’après l’ONU.

Les efforts diplomatiques pour des négociations de paix, notamment des États-Unis, de l’Arabie saoudite et, plus récemment de l’Igad, ont jusque-là échoué.

