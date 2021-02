Le stock total des barrages décroît de 6 ,5%

A la date du 9 février 2021, le stock total des barrages a régressé de 6,5% pour atteindre 1202 millions de m3, contre 1461,2 millions de m3 au cours de la même période 2020, selon les données de l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI). Dans son bulletin mensuel du mois de janvier 2021, l’ONAGRI indique que 89,3% du stock est situé au nord, 8,8% au centre et 9,1% au Cap Bon, précisant que le taux de remplissage s’élève à environ de 52%.

Les barrages de Barbara, de Moula et de Sidi El Barrak ont enregistré un taux de remplissage maximal respectivement de 100%, 99,7% et 98,6%.

Les apports cumulés aux barrages ont atteint, au 9 février 2021, environ 562,6 millions m3, enregistrant, ainsi, une baisse par rapport à la moyenne des apports (1002,9 millions m3) et une hausse par rapport aux apports enregistrés au cours de la même période de l’année écoulée (470,6 millions m3).

Ces apports sont ainsi répartis pour une part de 90,5% au nord, 8,4% au centre et 1,1 % au Cap Bon. Durant la période du 1er septembre 2020 jusqu’au 8 février 2021, la pluviométrie enregistrée a été importante dans les régions du nord et du centre. Par rapport à le même période de l’année écoulée, la plupart des précipitations a été enregistrée dans les régions du centre et du Nnord-ouest.

Selon les données de l’ONAGRI, en comparaison la moyenne de la période, la plupart des régions du pays ont connu un déficit des quantités de pluie enregistrées, à l’exception la région du centre-Est, laquelle a enregistré un excédent de 38%.