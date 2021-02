Le «super» ministre rêve debout, dans un gouvernement menacé par K. Saïed !

Après moins de six mois, le gouvernement Mechichi se réveille enfin à l’urgence financière pour son mandat. Du coup, ce sont quatre projets de lois sur des crédits bilatéraux qui dormaient dans les tiroirs de plus de deux ans qui sont réchauffés et renvoyés d’urgence à l’ARP.

Et c’est dans une atmosphère tendue de complète cacophonie, où les députés du PDL d’Abir Moussi tentaient par tous les moyens (Y compris de refaire ce que lui a fait un autre député) d’arrêter la tenue de l’AG que l’ARP s’empressait, mardi 2 février 2021, de faire adopter 3 projets de lois pour des crédits, sous le titre du renforcement des capacités de l’économie, celles du secteur bancaire et le secteur public. Trois crédits, d’un montant global de quelque 400 M€, à des taux variant entre 0,9 et 1 %, et remboursables sur une période de 30 ans.

Cela, alors que le chef de l’Etat donnait un coup de frein à toute l’activité du gouvernement Mechichi auquel il refuse le dernier remaniement, et s’allie à l’UGTT pour faire entrer tout le pays dans une nouvelle crise constitutionnelle, qui pourrait très bien handicaper le chef du gouvernement qui voudrait négocier un nouvel accord de crédit avec le FMI et un nouvel accord de garantie avec les USA. Une perspective d’une nouvelle phase d’instabilité gouvernementale, qui pourrait renvoyer tout cela aux calendes grecques.

Le « super-ministre » savait-il de quoi il parlait ?



Un vote, où même le « super-ministre » de l’Economie a été chahuté et a préféré quitter la salle sans parler du projet de loi. Et c’est dans une atmosphère économique et financière tout aussi tendue et impossible à jauger pour manque d’informations à jour données par un ministère des Finances qui ne publie que des données financières obsolètes, que le super-ministre de l’Economie s’apprête à s’engager dans un long et pénible processus d’endettement international. Le « super-ministre » voudrait emprunter plus de trois milliards USD sur les marchés financiers internationaux et compter recourir à une garantie américaine pour endetter la Tunisie.



Mais le peut-il, et la situation financière et économique de la Tunisie, le peut-elle ? Et de se demander même si ce « super-ministre » avait bien lu le dernier communiqué du FMI, et les préalables qu’il posait, même d’une façon indirecte, pour repartir sur un nouvel accord avec la Tunisie ? On se demande aussi si le « super-ministre » vivait bien en Tunisie et avait bien les pieds sur terre ? Et on se poserait même la question de savoir si ce « super-ministre » savait de quoi parler lorsqu’il annonçait son intention de lever 3 Milliards USD sur les marchés internationaux, ou lorsqu’il évoque la recherche d’une nouvelle garantie américaine ?

L’UGTT, la 1ère à mettre des bâtons dans les roues du « super » ministre



« Nous renouvelons notre refus de céder les entreprises publiques et notre attachement à les sauver en revoyant leurs gouvernances, en réformant leur gestion, en soutenant leur financement, en remboursant leurs dettes envers l’État, et en offrant toutes les conditions d’efficacité, de concurrence et de leadership.



Nous appelons le gouvernement à mettre en œuvre les accords signés avec de nombreux secteurs (…) et appelons à l’ouverture de négociations sociales dans son volet financier, pour la fonction publique, conformément à l’accord de février 2019 et dans le secteur public par la mise en œuvre de l’accord signé le 22 octobre 2018, ainsi que dans le secteur privé, selon l’accord signé le 19 septembre 2018 (…). Les négociations s’accompagnent de mesures sociales et économiques pour réduire les charges pesant sur les femmes et les hommes tunisiens, qu’elles soient liées aux prix, à la fiscalité, aux équipements publics ou aux services sociaux en termes d’éducation, de santé et de transport ».



Est-ce avec « un déficit estimé à 11,5 % du produit intérieur brut l’année dernière et une dette publique de 90 % du PIB », et cette réponse cinglante de la centrale syndicale que le « super » ministre compte avoir les moyens de faire les réformes qu’il dit, pour réduire la masse salariale et la compensation élevée et pour restructurer les entreprises publiques peu performantes ?