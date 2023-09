Le Syndicat est «maître de ses choix et orientations», affirme Taboubi

L’UGTT est une organisation qui ne négligera jamais son rôle national, a affirmé son secrétaire général, Noureddine Taboubi, en présidant le congrès de la Fédération générale de l’agriculture.

Dans des déclarations rapportées par le quotidien Echourouk, il a ajouté que les syndicalistes sont seuls habilités à définir leurs projets et fixer leurs choix et orientations, sans qu’il soit permis à quiconque de s’y ingérer.

« La position vis-à-vis du 25 juillet est une position de principe et immuable, dès lors qu’il s’agit d’une opportunité pour engager les réformes et redéfinir les options », a-t-il dit, soulignant, s’agissant des relations entre l’Organisation ouvrière et le pouvoir politique, l’attachement de la centrale syndicale à ses constantes et principes qui sont « différents des choix opérés, l’UGTT refusant d’être un faux témoin, selon ses dires.