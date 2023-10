Le taux d’assurance des agriculteurs sur leurs cultures ne dépasse pas 8%

Chokri Rezgui, membre du Bureau exécutif de l’Union de l’agriculture et de la pêche, a indiqué ce jeudi 5 octobre 2023, que la contribution du secteur agricole à l’activité de l’assurance ne dépasse pas 3% de l’ensemble du secteur en Tunisie, notant que 6 à 8% des agriculteurs en Tunisie sécurisent leurs cultures agricoles.

Dans une déclaration sur Express Fm, il a ajouté que la culture de l’assurance est faible chez les agriculteurs tunisiens, d’autant plus que la rentabilité du secteur agricole diminue d’année en année, et ne motive pas les agriculteurs à s’orienter vers l’assurance.

« Les compagnies d’assurance, comme d’autres sociétés financières, pensent plus au profit qu’aux questions participatives et de développement, car ceux qui sont témoins de risques plus élevés pour les cultures agricoles sont connus pour s’engager dans une activité d’assurance élevée dépassant la capacité de l’agriculteur », a-t-il déclaré.

Le responsable a appelé à la nécessité de diffuser la culture de l’assurance à travers des campagnes de sensibilisation pour les agriculteurs, et de promouvoir une culture de solidarité et de soutien pour faire face aux difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs, affectant directement la production agricole.