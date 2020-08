Le taux de chômage grimpe à 18% au 2ème trimestre 2020

Selon les indicateurs de l’emploi et du chômage de l’Institut national de la statistique publiés samedi, le nombre de chômeurs estimé pour le deuxième trimestre 2020 s’établit à 746.4 mille du total de la population active, contre 634.8 mille chômeurs pour le premier trimestre 2020.

Ainsi, le taux de chômage augmente sensiblement au deuxième trimestre pour atteindre 18%.

Le taux de chômage a évolué de façon proportionnellement uniforme selon le genre, augmentant de trois points de pourcentage pour les hommes et les femmes au deuxième trimestre 2020 pour atteindre, respectivement, 15.2% et 25%.

Au cours du deuxième trimestre de 2020, une moyenne de 74,2 mille personnes ont été classées hors de la population active, malgré qu’elles voulaient travailler et étaient prêtes et disponibles pour commencer un travail. Ce groupe n’a pas été compté parmi les chômeurs car déclarant ne pas chercher de travail en raison de la pandémie de covid-19. Si on ajoute ce groupe de personnes aux chômeurs, le taux de chômage augmenterait de 1,4 point et passerait à 19,4%.

Le taux de chômage chez les jeunes s’élève à 36.1%. Ce taux est estimé à 36% chez les hommes et 37.3% chez les femmes.

Le nombre des diplômés chômeurs de l’enseignement supérieur est estimé en moyenne à 285.4 mille au deuxième trimestre 2020 contre 258.6 mille au premier trimestre 2020, soit une augmentation de 26.8 mille. Le taux de chômage pour cette catégorie a augmenté, passant de 28% à 31.2%.

Nous y reviendrons