La BCT maintient son taux directeur inchangé à 8 %

Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie s’est réuni le 22 mars 2024 et a passé en revue les récents développements économiques et financiers à l’échelle internationale et nationale, et les perspectives de l’inflation à moyen terme.

Sur le plan international, l’inflation a poursuivi sa détente progressive et quasi généralisée. Malgré cela, le processus visant un retour rapide de l’inflation vers les niveaux cibles des banques centrales continue à être entravé non seulement par la persistance de l’inflation sous-jacente, mesure de la tendance fondamentale des prix à la consommation, jugée à des niveaux encore élevés, mais aussi par l’estompement des effets de base favorables liés aux baisses antérieures des prix de l’énergie.

La résilience de la demande mondiale et le renforcement graduel des prix internationaux des matières premières, en particulier, devraient peser sur la trajectoire de l’inflation au cours de la période à venir. C’est ainsi que lors des dernières réunions, les banques centrales, notamment des principales économies, ont estimé que les conditions du pivot (retournement dans l’orientation de la politique monétaire) ne sont pas encore réunies et demeurent fortement tributaires d’une convergence durable de l’inflation, et particulièrement de sa composante sous-jacente, vers les cibles des banques centrales.