Le temps où la Tunisie n’avait aucun problème pour emprunter

Avec des accents d’une évidente et due nostalgie, Mohamed Souilem, ancien haut cadre de la Banque centrale de Tunisie, souligne combien il était facile pour la Tunisie de sortir sur le marché financier internationale où ses émissions obligataires étaient recherchées. Voici le témoignage qu’il en livre :

En fouinant dans les fichiers archivés dans mon PC, je suis tombé sur cet article du Financial Times du 10 juin 2005 sur l’émission obligataire de 400 millions d’euro sur 15 ans réalisée par la Tunisie avec une marge de crédit ou « spread » de seulement 107 points de base. A l’époque, la Tunisie et l’Afrique du Sud étaient les deux seuls pays africains ayant accès aux marchés financiers internationaux. le même jour, le Mexique réalisait lui aussi une émission obligataire de 750 millions à 10 ans avec le même spread de 107 points de base.

Ce qu’il y a lieu de relever de cet article, est que la Tunisie a dû augmenter de 100 millions d’euro la taille de sa plus longue émission en euro à l’époque, 15 ans, pour satisfaire une forte demande sur le papier tunisien de la part d’investisseurs internationaux à la recherche d’un meilleur rendement. Les principales caractéristiques de cette émission, qui vient juste d’être remboursée en juin 2020, soit une maturité de 15 ans, un spread de 107 points de base et un coupon de seulement 4,5%, montrent le capital confiance dont jouissait l’économie tunisienne auprès des marchés financiers. La Tunisie était notée à l’époque Baa2 pr Moody’s (B2 actuellement), BBB par Fitch et S&P(B- actuellement par Fitch, non notée pr S&P), soit une perte de 6 crans.

Quelle amertume quand on voit le papier tunisien se négocier actuellement à plus de 700 points de base pour des maturités nettement inférieures!!!

Vive la révolution, vive la démocratie, vive la gouvernance des supers compétents…

NB: l’émission en question vient d’être remboursée en juin 2020.

Quel gâchis!!!