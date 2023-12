Le terroir, intarissable mais méconnu

Parmi les nombreuses offres promotionnelles à l’occasion du Nouvel An 2024, en Tunisie, il y en a une, en particulier, qui propose, comme cadeaux de fin d’année, un coffret à 30 dinars, avec livraison gratuite, contenant 300 grammes de poudre de caroube, 300 grammes de mélasse de caroube et 200 grammes de confiture de grenades.

Le manufacturier qui la propose est spécialisé dans le domaine de la valorisation des caroubes ou gousses de caroubier, et est, souvent, citée comme une « big business story ».

Implantée dans la région forestière de Jendouba, à l’initiative d’une jeune femme de 32 ans, ingénieur en industries agroalimentaires, Maha Kahlaoui, qui a baptisé son produit Ceratonia ( du nom scientifique du caroubier) a eu l’honneur d’accueillir, il y a quelques semaines, une forte délégation d’ambassadeurs de plus de 10 pays européens, outre l’ambassadeur de l’Union européenne, parallèlement à son couronnement par une médaille d’or pour son sirop de caroube, lors du dernier concours national des produits du terroir, organisé par l’APIA, en septembre dernier..

A l’image de cette entreprise pilote et de plusieurs autres de son calibre, la filière des niches agricoles « innovantes » est devenue, ces dernières années, en Tunisie , une grande attraction des jeunes porteurs de projets. De l’élevage des poissons dans les zones arides du Sud à la réhabilitation des variétés locales, une véritable course à la réinvention de l’énorme potentiel agricole de la Tunisie est engagée, dans laquelle la valorisation des fruits du caroubier, les caroubes ou gousses de caroubier, occupe une bonne place.

Destin formidable pour ce fruit appelé « cacao de la Méditerranée » tandis que les Chypriotes et les Crétois, pionniers dans la valorisation de la caroube, l’ont adoptée comme étant leur or noir national. Ils en font, entre autres, un chocolat apprécié.

Dans une interview à la Radio régionale du Kef, le 26 août dernier, Maha Kahlaoui l’a qualifiée, aussi, de trésor naturel.

En 2012, en pleine effervescence révolutionnaire en Tunisie, l’Agence TAP avait publié, dans son service du 16 novembre, un article de fond intitulé «le caroubier peut rapporter gros pour l’économie tunisienne ».

Une dizaine d’années plus tard, la Radio publique française RFI a publié le 6 septembre 2021 sur son site Web un article sous le titre « le caroubier, arbre d’avenir pour les agriculteurs tunisiens », en présentant un projet pilote de plantation de l’un des tout premiers vergers de caroubiers en Tunisie, aux abords du Lac de Bizerte.

Le promoteur a expliqué que le caroubier a le mérite d’être un arbre très rustique, robuste et qui pousse partout. Il n’y a pas de nature de sols. Il n’y a pas de nature de sols spécifiques comme pour les orangers et les amandiers ».

Le caroubier contribue à la lutte contre l’érosion des sols, mais aussi et surtout, il permet d’économiser cette ressource naturelle très précieuse en Tunisie, l’eau.

C’est un arbre qui répond très, très vite à la moindre quantité d’eau, en période de sécheresse », a-t-il dit.

La farine de caroube ou l’E.410

Dans l’interview accordée à la Radio du Kef, la directrice de Ceratonia a parlé de la portée commerciale des graines de la caroube pour l’extraction d’une substance utilisée en Pharmacie et en Cosmétique, la farine de caroube.

Elle tient en une lettre et trois chiffres, l’E.410. Il s’agit d’un épaississant biologique fabriqué à partir des graines des caroubes

Aussi, tombé dans l’oubli au XXe siècle, l’arbre est de plus en plus prisé par les industries cosmétique et pharmaceutique notamment.

L’E.410 est produit mais n’est pas encore utilisé en Tunisie, donc une bonne part des fruits sont plutôt destinés à l’export. La demande augmente chaque année, de sorte qu’il y a toujours de la place à le faire.

Dans les marchés tunisiens, comme ceux de la Capitale Tunis, les gousses du caroubier à l’état brut sont vendues actuellement à 12 dinars le kg, ce qui constitue un bon prix pour « une matière première », comparé aux prix des dattes consommables frais ou encore à l’huile d’olive, produit d’une longue transformation. Il y a douze ans leur prix variait entre 700 millimes et 1 dinar 500 le kg.

Par contre, le chocolat de caroube n’est pas encore visible dans les rayons des grandes surfaces.

En revanche, la poudre de caroube peut compenser le sucre blanc, notamment dans la fabrication de gâteaux traditionnels sans sucre, option à laquelle travaillent sérieusement quelques uns des grands chefs pâtissiers tunisiens.

Dans l’article de l’Agence TAP de 2012, l’agronome tunisien Abdelhamid Khaldi, chercheur à l’Institut national de recherches en génie rural, eaux et forêts (INGREF), avait préconisé alors que la Tunisie, qui ne produisait à l’époque que 3% de la production mondiale de caroubes, devrait valoriser et encourager la culture de cet arbre et l’introduire dans l’économie nationale, car ses vertus thérapeutiques ne sont pas moindres que ceux de l’olivier”.

D’ailleurs, le caroubier d’où viennent les caroubes est de plus en plus exploité dans des pays européens comme l’Espagne et le Portugal pour sa précieuse graine et la farine (l’E.410) que l’on en extrait, ou la gomme de caroube, connue chez les Anglo-saxons sous le nom “locus bean gum”. Cette gomme, tirée des graines de caroubes, est utilisée principalement dans l’industrie alimentaire, la pharmacie et la cosmétique.

Elle sert aussi d’épaississant des textiles, pour la fabrication du papier, pour rehausser la saveur des cigarettes; et elle est aussi prisée pour ces qualités d’aide-minceur puisqu’elle est considérée comme un coupe-faim naturel.

La farine, ou la gomme de caroube, est vendue, aujourd’hui, en Europe à environ 100 euros/kg. Une tonne de caroubes offre près de 150 kg de graines dont 90% peut être transformés en farine E.410.

Le rendement des caroubiers tunisiens est important. Un record de 542 kg produits, en une seule saison, a été enregistré pour le compte d’un arbre dans la région de Radès, tandis que la production annuelle d’un caroubier est estimée à 800 kg.

