Nous apprenons, de source officielle à La Kasbah, que le chef du gouvernement tunisien Hichem Mechichi, a donné instruction, aux opérateurs sanitaires du secteur public et du secteur privé, de baisser le prix du test PCR pour la détection du Coronavirus. Suite à cette instruction, dit notre source officielle, le test PCR ne coûtera désormais plus que 170 DT, et non plus 210 DT.

