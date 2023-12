Le tourisme saharien monte en gamme

La zone touristique de Douz dans le gouvernorat de Kébili s’est enrichie avant la fin de cette année, d’une nouvelle unité hôtelière, a annoncé, mercredi 27 décembre 2023, le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine .

Il s’agit d’une unité hôtelière cinq étoiles, « La Résidence-Douz », dans la ville de Douz, inaugurée par le ministre qui a souligné que « cette nouvelle unité touristique est considérée comme un ajout important au produit touristique dans la ville de Kébili et dans le Sud tunisien en général, compte tenu de la valeur élevée de l’investissement de ce projet tuniso-singapourien qui a dépassé les 55 millions de dinars ».

Le ministre a également indiqué que ce projet confirme l’orientation et la stratégie poursuivie par le ministère du Tourisme en vue d’améliorer la qualité du produit et de fournir des services de haute qualité à la clientèle tunisienne et étrangère, d’autant plus que l’hôtel offrira de nombreux services dans le cadre de la diversification et de l’offre touristique, y compris le tourisme d’affaires et de congrès, en plus du tourisme hospitalier et culturel.

Douz, une destination de marque…

Il a souligné que l’hôtel en question, dans sa conception, préserve le caractère architectural traditionnel de la région et cultive toutes les spécifications pour garantir l’économie de l’eau, de l’énergie, du recyclage, etc, en plus du fait qu’il maintenait l’innovation dans le tourisme avec un modèle spécifique, tout en s’orientant vers le soutien au tourisme culturel. Cet important projet confirme le rétablissement de la confiance des investisseurs, notamment des grandes marques touristiques, dans la destination tunisienne, s’est-il félicité.

Selon ce que nos sources ont confirmé dans des déclarations précédentes, ce projet créera environ 270 emplois directs pour la région.

Il est à noter que la destination touristique de Douz connaît un important essor touristique en cette période, qui coïncide avec le Festival International du Désert de Douz et se prépare à célébrer la nouvelle année.

Le représentant du tourisme à Kebili a indiqué, dans une déclaration radiodiffusée, que la saison touristique est bien lancée , puisque des réservations d’environ 85% ont été enregistrées, et qu’elles devraient augmenter au cours de la période à venir pour atteindre la capacité de 100%.

Une bouffée d’air frais pour le tourisme tunisien

La région a également enregistré de bons indicateurs touristiques du 1er janvier au 10 décembre, puisqu’une augmentation de 21,3% du nombre d’arrivées a été enregistrée par rapport à l’année dernière, soit 132.720 touristes cette saison et 161.020 touristes la saison dernière, tandis que le nombre de nuitées passées a atteint 176.680 cette saison, soit une hausse de 18,8 %.

D’une manière générale, le secteur touristique tunisien a enregistré une reprise record, accueillant 8,8 millions de touristes depuis le début de cette année, soit une hausse de 49,3% sur une base annuelle, dépassant le record enregistré en 2019.

