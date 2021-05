Le tourisme toujours malade du Covid mais il se soigne!

De par sa vulnérabilité, le tourisme a ceci de particulier qu’il se prête le plus aux retombées de la crise du coronavirus. Y résistant bon an mal an, le secteur est confronté à une situation sans précédent, où la pandémie est en train de porter un coup de grâce à une pléthore d’entreprises, fragilisées depuis 2011, d’ailleurs. De plus, la deuxième vague de la pandémie a eu un impact plus dur, dont l’objectif actuel du gouvernement est de préserver les emplois et l’investissement réalisés pendant 60 ans et de sauver le maximum, dans un délai d’une année.

Les recettes touristiques cumulées ont baissé de près de 52%, à la date du 10 mai 2021, à 476 millions de dinars (MD), et ce par rapport à la même date de l’année dernière, selon les dernières statistiques publiées par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Pour ce qui est des services de la dette extérieure cumulés, ils ont légèrement régressé de 2%, pour se situer au niveau de 2924 MD.

En revanche, les revenus du travail cumulés ont augmenté de 14%, à 1946 MD, par rapport à la même période de l’année écoulée.

En ce qui concerne les avoirs nets en devises, ils se sont élevés, à la date du 17 mai 2021, à près de 20,8 milliards de dinars, soit en baisse de près de 900 MD, par rapport à la même date de 2020 (21,6 milliards de dinars).

La Tunisie n’est pas la seule à être logée à cette enseigne. Partout dans le monde, le secteur du tourisme a été totalement paralysé, avec une baisse de 70%, du nombre de touristes, au cours des huit premiers mois de 2020

Soutien euro-américain au tourisme tunisien

Les États-Unis et l’Union européenne se sont engagés à voler au secours de l’industrie du tourisme tunisien gravement touchée par la pandémie de covid-19 avec un investissement combiné évalué à plus de 100 millions d’euros, rapporte le site « North African Post ». Le soutien américain sera apporté à travers l’agence de développement, USAID, qui s’est engagée à mobiliser entre 30 et 50 millions de dollars pour le programme « Visit Tunisia » visant à promouvoir un « tourisme durable » pour les cinq prochaines années.

La contribution de l’UE, soutenue par l’agence allemande d’aide internationale GIZ, est estimée à environ 50,5 millions d’euros et sera allouée dans le cadre du programme « La Tunisie est notre destination » pour la période 2020-2024.

Le secteur du tourisme tunisien, deuxième contributeur au produit intérieur brut (PIB) national, avec 14 % derrière le secteur agricole, a été durement touchée par la pandémie, qui a affecté l’industrie mondiale du voyage.

Le taux d’occupation des chambres d’hôtel, selon l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), a chuté de 80 % au cours des dix premiers mois de 2020 par rapport à la même période l’année dernière.

Les revenus du tourisme, note le patron de l’ONTT, Mohamed Moez Belhassine, ont diminué de 62 % pour atteindre 1,2 milliard de dinars tunisiens, contre 4,8 milliards l’année dernière.

Dès le mois d’avril, les autorités s’attendaient à ce que le secteur du tourisme perde 1,4 milliard de dollars en termes de revenus à cause de la pandémie.

2020 aura été la pire année de l’histoire du tourisme !

Le tourisme mondial a enregistré en 2020 les plus mauvais résultats de son histoire, les arrivées internationales chutant de 74 % d’après les dernières données de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).

En 2020, à l’échelle mondiale, les destinations ont reçu 1 milliard d’arrivées internationales en moins par rapport à l’année précédente, par suite d’un effondrement sans précédent de la demande et de l’instauration généralisée de restrictions sur les voyages.

En guise de comparaison, la crise économique mondiale de 2009 s’était traduite par une baisse de 4 %.D’après le dernier numéro du Baromètre OMT du tourisme mondial, cette mise à l’arrêt des voyages internationaux représente une perte de recettes d’exportation estimée à 1 300 milliards d’USD ,plus de 11 fois la perte enregistrée pendant la crise économique mondiale de 2009. La crise menace de 100 à 120 millions d’emplois directs dans le tourisme, dont beaucoup dans de petites et moyennes entreprises.