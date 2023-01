Le Tunindex affiche une hausse de 0,6% au terme de la séance de jeudi

Le marché poursuit son mouvement oscillatoire. Après avoir terminé la séance de la veille en territoire négatif, l’indice de référence a affiché, jeudi, une embellie de 0,6%, à 8272 points, a indiqué Tunisie valeurs dans son analyse quotidienne.

La SFBT a été la valeur vedette de la séance. L’action de la brasserie a chapeauté le palmarès de la séance tout en s’offrant le volume le plus élevé de la cote. Le titre a affiché un gain de 5,9%, à 13,920 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 527 mille dinars. Depuis le début de l’année en cours, la SFBT enregistre une avancée de 3,2% en bourse.

Le titre « Tawasol Group Holding » a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du holding adossé au Groupe CHABCHOUB a signé une progression de 3%, à 0,690D. La valeur a drainé des échanges de 103 mille dinars sur la séance.

Dans le rouge, la MPBS a accusé la moins bonne performance de la séance. L’action du spécialiste en bois a reculé de 3,4%, à 4,250D. Sur la séance, le titre a brassé un maigre flux de 2 mille dinars.

Le titre ICF a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action du producteur du fluorure d’aluminium s’est rétractée de 1,4%, à 96,000D. La valeur a été échangée à hauteur de 62 mille dinars sur la séance.

- Publicité-