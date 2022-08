Le Tunindex affiche une légère hausse de 0,02% à la fin de la séance de mercredi

Le Tunindex se contente d’une légère progression de 0,02%, après deux séances consécutives baissières, à 7917,25 points, et ce dans un modeste flux de 2 millions de dinars (MD), a indiqué mercredi, Tunisie valeurs dans son analyse quotidienne. Le titre ENNAKL a chapeauté le palmarès de la séance. Dans un volume de mille dinars, la valeur s’est envolée de 4,4% à 11,280D. TPR s’est retrouvé parmi les plus importantes hausses. Dans un volume de 110 mille dinars, l’action s’est appréciée de 2,8% à 4,440D. Le titre de l’extrudeur d’aluminium affiche une hausse de 20,2% depuis le début de l’année. Dans le rouge, MIP, poursuivant sa descente, a accusé la plus forte baisse de la séance. Dans de maigres échanges, la valeur s’est délestée de 5,6% à 0,170D. A ce niveau de cours, la société affiche une contreperformance annuelle de 15%.Également du côté des baisses, le titre Tawasol Group Holding a lâché 3% à 0,640D. L’action de la holding a généré des capitaux de 21 mille dinars sur la séance. Poulina Group Holding a été le titre le plus échangé courant la séance, s’offrant 12% du flux de la cote (soit un flux de 235 mille dinars). La valeur a lâché -0,56% à 10,640D.

