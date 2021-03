Le Tunindex affiche une performance de 1,62% au terme de la séance

Le Tunindex s’est engraissé de 1,62%, franchissant ainsi la barre des 7000 points à 7075,35 points, a indiqué Tunisie Valeurs dans son analyse quotidienne.

Le volume s’est établi à 4,6MD animé encore une fois par les valeurs bancaires. La note de la Banque Centrale aux banques et aux établissement financiers, les autorisant à distribuer des dividendes, quoique sous certaines conditions relatives à la solidité financière desdites institutions, a nourri l’intérêt des investisseurs pour les valeurs bancaires.

Le titre BNA s’est retrouvé en tête du peloton. Drainant un volume de 203 mille dinars, le titre s’est bonifié de 6% à 7,740D.

Le titre UIB a avancé de 5,9% à 17,800D dans un volume de 249 mille dinars. Depuis le début de l’année, la valeur a

affiché une légère performance positive de 3,9%.

SOTETEL a été le titre le plus pénalisé de la séance. Dans un flux de 32 mille dinars, le cours de l’action a reculé de 4,3% à 3,750D. Le titre affiche une décrue de 23,2% depuis le début de l’année.

Le titre Monoprix s’est retrouvé en zone rouge. L’action a perdu 2,9% à 5,660D dans des échanges de 32 mille dinars.

Du coté des échanges, Attijari Bank a été la valeur la plus active. L’action a gagné 4,4% à 31,900D, en mobilisant un

volume de 663 mille dinars, soit 14% du total volume échangé.

Nouvelles sur le marché

Le titre UADH, qui a été suspendu de la cote depuis mardi 23 mars 2021, a fait l’objet aujourd’hui d’un communiqué

officiel du CMF.

Le régulateur a annoncé l’existence d’une situation d’un conflit contractuel entre AURES Auto (filiale de UADH) et PEUGEOT CITROEN DS relatif au non-paiement des sommes dues d’un côté et à l’arrêt d’importation des voitures de l’autre côté.

En outre, et en l’absence de divulgation de l’information réglementaire par la société UADH , depuis l’exercice 2017, qui permettent au marché de s’assurer de la situation financière du groupe et de sa continuité d’exploitation et ce malgré la décision du Collège du CMF du 5 novembre 2020 restée sans effet jusqu’à aujourd’hui, le CMF a décidé de transmettre le dossier à la justice. La cotation du titre UADH reprendra le jeudi 25 mars 2021.