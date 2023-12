Le Tunindex avance légèrement de 0,04% durant la semaine du 27 novembre au 1er décembre

Dans un marché peu dynamique, l’indice de référence a avancé légèrement de +0,4% sur la semaine du 27 novembre au 1er décembre 2023, pour s’établir à 8575,74 points, ramenant, ainsi, sa performance depuis le début de l’année à +5,9%, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

En l’absence de réalisation de transactions de bloc, les échanges ont été modestes, s’élevant uniquement à 11,5 MD, soit un volume journalier de 2,3 MD. Le titre BH Assurance a été le plus échangé, accaparant 16,5% du volume total transigé sur le marché.

Analyse du marché

Le titre GIF FILTER s’est retrouvé en haut du palmarès. L’action du spécialiste en filtres a affiché la meilleure performance de la semaine, se hissant de +13,2% à 0,430 D, dans un flux d’échange de 13 mille dinars.

Le titre UADH a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du concessionnaire automobiles a signé une progression de 13,2% à 0,430D, en drainant un volume de 13 mille dinars sur l’ensemble de la semaine.Best Lease s’est retrouvé en queue du peloton. Le titre a reculé de -19,6% à 1,760Dt, dans un volume d’échange dérisoire de 2 mille dinars.

Le titre BH Assurance a été le titre le plus échangé de la semaine, drainant 1,9MDt, soit 16,5% du volume total échangé.

Les nouvelles du marché

Attijari Bank : augmentation du capital social réservée au son personnel actif et permanent

L’Assemblée Générale Extraordinaire d’Attijari Bank a décidé d’une augmentation du capital social de la banque réservée intégralement à son personnel actif et permanent et à celui de ses filiales suscitées. Il s’agit d’une augmentation en numéraire d’un montant global de 6 290 015 dinars, portant le capital de 203 709 985 dinars à 210 000 000 dinars, et ce par la création de 1 258 003 actions nouvelles de valeur nominale cinq (5) Dinars chacune, majorée d’une prime d’émission de 34,100 dinars par action, soit un prix d’émission de 39,100 dinars par action. Ces nouvelles actions seront libérées intégralement à la souscription et porteront jouissance à partir du 1er Janvier 2024.

Déclaration d’opérations significatives sur les titres TPR et SOTUVERKarim Bayahi, le fils de Yahia Bayahi, le PDG de TPR et de SOTUVER, a déclaré avoir acquis pour 1MDt d’actions SOTUVER et pour 1,5 MD d’actions TPR auprès de la Compagnie Financière d’Investissement.