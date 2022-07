Le Tunindex clôture dans le vert

Le Tunindex a aligné une deuxième séance de suite dans le vert. L’indice de référence s’est offert un gain de 0,3% à 7515,4 points, dans un très faible volume de 1,3MDt.

Carthage Cement a été la valeur phare de la séance. Chapeautant le palmarès des hausses et des plus forts volumes de la cote, l’action de la cimenterie publique a vu son cours s’envoler de 5,5% à 1,530Dt, et ce dans un flux relativement soutenu de 400 mille dinars.

Magasin Général a figuré parmi les meilleures performances de la séance. Sans faire l’objet de transactions, la valeur a signé une avancée de 4,5% à 13,590Dt.

SOPAT a été la valeur la plus malmenée de la séance. Dans un volume dérisoire de mille dinars, l’action a dévissé de 5,6% à 1,340Dt. Le volailler efface, ainsi, une partie de sa performance annuelle, la ramenant à +3,1%.

Également dans le rouge, le titre ARTES a abandonné 3,4% à 7,600Dt. L’action du concessionnaire automobile de la marque au losange a drainé des capitaux de 98 mille dinars sur la séance.

Rappelons que l’AGO de la société, tenue le 30 Juin dernier, a approuvé la distribution d’un dividende de 0,800Dt par action, à mettre en paiement à partir du 6 Juillet prochain