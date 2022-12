Le Tunindex clôture la séance de mardi dans le rouge (-0,4%)

La reprise de la séance boursière de la veille n’a pas duré longtemps. Le Tunindex a de nouveau viré au rouge, mardi, perdant 0,4% à 8050,4 points, et ce, dans un volume de 4,1MD, selon l’intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs. Le titre STA a chapoté le palmarès de la séance. L’action du concessionnaire automobile de la marque chinoise Chery s’est envolée de 4,6% à 25,300D, en générant de faibles échanges de 9 mille dinars.

STA a connu un parcours boursier honorable, depuis sa mise sur le marché, en mars dernier, couronné d’une performance de 60,6%.

Le titre MPBS a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du spécialiste en bois s’est bonifiée de 2,8% à 4,730D, dans de très maigres flux de mille dinars. La performance annuelle de la valeur demeure, néanmoins, en territoire négatif (une correction de -5,2%).

Victime d’un courant vendeur, Land’Or a été la valeur la plus sanctionnée de la séance. L’action du fromager s’est effritée de 5,9% à 6,250D, en amassant des capitaux de 328 mille dinars.

Le titre BH Leasing a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action du leaseur adossé à la BH Bank a reculé de 3,9% à 1,980D. La valeur a été transigée à hauteur de 3 mille dinars seulement. En bourse, la compagnie de leasing réduit, ainsi, sa performance annuelle à +36,6%.

Le titre Céréalis a particulièrement animé la séance. L’action du spécialiste des snacks salés a fait du surplace à 13,300D, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,6MD.

L’OPA obligatoire sur le titre Céréalis a démarré, le 17 novembre 2022 et restera valable jusqu’à demain (mercredi 7 Décembre 2022).

