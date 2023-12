Le Tunindex clôture la séance du lundi à l’équilibre

Le Tunindex a clôturé la séance du lundi, à l’équilibre, progressant légèrement de 0,03% à 8578,04 points, dans un volume réduit de 1,9MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Ennakl a châpeauté le palmarès de la séance avec une envolée de 5,9% à 11,750D, en mobilisant un faible le volume de 2 mille dinars sur la séance.

Le titre Tuninvest a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action de la Sicar a signé une progression de 4,4% à 7,590D. La valeur a généré des échanges limités de 8 mille dinars.

Le titre ASSAD s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action de l’accumulateur de batteries a reculé de 4,5% à 0,840D . La valeur a brassé un volume réduit de 42 mille dinars sur la séance.

Le titre affiche un parcours boursier décevant, se rétractant de -22,9% depuis le début de l’année.

L’action CIL s’est retrouvée parmi les plus grands perdants de la séance. Le titre s’est plié de 4,3% à 18,660Dt. La valeur a amassé des capitaux de 58 mille dinars sur la séance.

UIB a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action de la banque privée a terminé la séance sur une note quasi-stable (+0,2%) à 25,150D . La valeur a alimenté le marché avec un volume de 292 mille dinars, soit 15% du total des échanges sur la séance.

