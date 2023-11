Le Tunindex gagne 0,3% au terme de la séance

Après avoir perdu du terrain au terme de la séance du vendredi dernier, l’indice de référence est reparti à la hausse au terme de cette séance (+0,3% à 8565,3 points). Les volumes demeurent maigres, se montant à 2,3 millions de dinars (MD), selon l’analyse quotidienne de Tunisie valeurs. Le titre SMART Tunisie s’est offert la plus forte hausse de la séance. Dans un faible flux de 63 mille dinars, l’action du leader de la distribution de l’IT en Tunisie a progressé de 4,6% à 16,000D. La valeur réduit, ainsi, sa contre performance annuelle à -11,8%. Poulina Group Holding a été la valeur vedette de la séance. L’action du holding s’est appréciée de 3,1% à 7,300D, tout en figurant parmi les titres les plus traités de la séance (avec des échanges de 382 mille dinars). Office Plast a été la valeur la plus délaissée par les investisseurs sur la séance. L’action du spécialiste des fournitures bureautiques et scolaires s’est rétractée de 3,7% à 1,030D. La valeur a drainé un volume anémique de mille dinars.Amen Bank a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du bras financier du Groupe Amen a reculé de 1,4% à 32,590D, réduisant ainsi sa performance annuelle à +50,8%. Valeur la plus active de la cote, Amen Bank a alimenté le marché avec des capitaux de près de 500 mille dinars.

