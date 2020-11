Le Tunindex gagne 0,33%

Le marché poursuit son rebond. Le Tunindex a terminé la séance de jeudi avec une embellie de 0,33%, à 6739,13 points, selon l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

La séance a été dynamique sur le front des échanges. 10,4 MD ont été échangés sur la cote. Carthage Cement, Unimed et Euro-Cycles ont été les valeurs les plus convoitées sur la séance.

Le titre ICF s’est adjugé la plus forte hausse de la séance. Dans un volume de 140 mille dinars, l’action s’est envolée de 6%, à 64,290 D.

Le titre SIAME continue son trend haussier. L’action s’est appréciée de 4,3%, à 3,920 D, en amassant des capitaux de 603 mille dinars. Rappelons que le chiffre d’affaires de la société mère du groupe SIAME a cumulé une régression de 27%, à 20,7 MD sur les neuf premiers mois de l’année en cours. Le titre AMS a signé la moins bonne performance de la séance. Sans faire l’objet de transactions, le titre s’est délesté de 2,9%, à 1D.

Pénalisé par des prises de bénéfice, le titre Unimed a abandonné 0,3%, à 10,070 D. A ce niveau de cours, le spécialiste des produits injectables et des collyres affiche une performance annuelle de 7,5%.

Carthage Cement a été la valeur phare de la séance. La cimenterie publique a vu son cours se hisser de 2,8%, à 1,840 D, en mobilisant des échanges d’environ 2 MD, soit 19% du volume de la séance.

