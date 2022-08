Le Tunindex perd 0,19% à la clôture de la séance

Le marché boursier entame la semaine sur une note négative, affichant un repli de 0,19%, à 7915,81 points, et ce dans un modeste flux de 2,1 millions de dinars (MD), selon l’analyse quotidienne de Tunisie valeurs

Le titre BH LEASING s’est retrouvé en haut de l’affiche. Amassant un modeste volume de 3 mille dinars, le titre s’est bonifié de 4,5% à 1,630D

Amassant un volume de 101 mille dinars, le titre SOTETEL a progressé de 3,7% à 3,630D. Depuis le début de l’année, la valeur a affiché une avancée de 28,7%.

MIP a été le titre le plus lésé de la séance. Dans un flux quasi-nul, le cours de l’action a abandonné 5,3% à 0,180D. Le titre affiche une descente de –10% depuis le début de l’année.

Le titre ASSAD s’est retrouvé en zone rouge. L’action a perdu 4% à 1,200D dans un volume de 45 mille dinars.

SFBT a été la valeur la plus échangée sur la séance. L’action a progressé de 0,6% à 15,900D, en mobilisant un volume de 352 mille dinars, soit 17% du total volume échangé.

