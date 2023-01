Le Tunindex recule de 0,2% à 8282,3 points

Le marché boursier a changé de trajectoire comparativement à la séance de la veille. L’indice de référence a reculé de 0,2% à 8282,3 points, dans un maigre flux de 3,7MDt, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SOTETEL s’est retrouvé en haut du podium. L’action du spécialiste des réseaux de télécommunications

a inscrit une hausse de 3,2% à 2,920Dt, en générant un volume limité de 9 mille dinars.

Le titre SAH Lilas s’est ressaisi par rapport à la séance de la veille. L’action du fleuron national des produits

d’hygiène a affiché une avancée de 3% à 8,880Dt. La valeur a été transigée à hauteur de 120 mille dinars sur la

séance.

MIP a été la valeur la plus malmenée sur la séance. Dans un flux anémique de mille dinars, l’action du spécialiste de l’affichage urbain a lourdement chuté de 8,3% à 0,110Dt. Rappelons que la société a connu un parcours boursier mouvementé l’année dernière qui s’est soldé avec une débâcle de 40%.

Le titre Ennakl a, également, figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du concessionnaire

automobile a trébuché de 5,3% à 11,650Dt, sans drainer de flux.

Retournement de tendance pour le titre BNA. Valeur la plus dynamique de la cote, BNA a amassé des capitaux de 769 mille dinars sur la séance. L’action de la banque étatique a légèrement dévissé de 0,4%, terminant à 9,000Dt.

