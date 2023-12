Le Tunindex termine la séance de vendredi, quasiment à l’équilibre

Le marché boursier a terminé la séance du vendredi, quasiment à l’équilibre à 8646,34 points, dans un volume bien garni de 11,3 MD. Les échanges ont été alimentés par une transaction de bloc d’une valeur totale de 7,4 MD portant sur le titre Amen Bank, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

La palme des hausses est revenue au titre SERVICOM. L’action de la société s’est envolée de 5% à 0,210 D, dans un maigre flux de mille dinars.

Le titre UADH a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. Amassant un volume de transactions de 83 mille dinars, l’action du concessionnaire automobile s’est offert un gain de 3,3% à 0,630 D.

Le titre STB a été la valeur la plus sanctionnée par les investisseurs sur la séance. L’action de la banque étatique a reculé de 4,9% à 3,500 D, générant des capitaux de l’ordre de 47 mille dinars.

Encore un pas dans le rouge pour le titre Tawasol Group Holding. L’action de la holding s’est effritée de 1,3% à 0,740 D, en drainant des échanges de 11 mille dinars sur la séance.

Amen Bank a été de loin la valeur la plus échangée de la séance. L’action de la banque privée a grapillé 8,7 MD grâce à une transaction de bloc d’une valeur de 7,4 Mt. Le titre a pris 2,7% à 33,900 D.

