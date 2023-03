Le Tunindex termine la séance du jeudi en territoire négatif

Le Tunindex a terminé la séance du jeudi en territoire négatif. L’indice de référence a glissé de 0,2% à 8081 points, dans un volume réduit de 2,3 MD, selon l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Le titre Monoprix s’est adjugé la plus forte hausse de la cote, dans la continuité des dernières séances. L’action du spécialiste de la grande distribution s’est envolée de 5,6% à 5,800 D, en amassant un flux limité de 5 mille dinars.

Le titre SOTUMAG a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du gestionnaire du marché de gros de Bir El Kassâa a affiché une reprise de 3,8% à 4,950 D La valeur a drainé des capitaux de 69 mille dinars sur la séance.

Le titre SOTEMAIL s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. Sans faire l’objet de transactions, la filiale du Groupe SOMOCER spécialisée dans la production des carreaux céramiques a vu le cours de son action s’effriter de 4,4% à 2,190 D.

Le titre Ciments de Bizerte a, également, terminé la séance sur une note morose. L’action de la cimenterie publique a cédé 3,4 % à 1,150 D. La valeur a été échangée à hauteur de 7 mille dinars seulement.

Ciments de Bizerte connaît un début d’année difficile, cumulant une correction de 34%, depuis le début de 2023.

BIAT a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action du leader du secteur bancaire en Tunisie a alimenté le marché avec des capitaux de près de 600 mille dinars.

A noter que le titre a terminé la séance sur une baisse de 0,8% à 91,000 D, correspondant à une performance annuelle de +3,4%.

