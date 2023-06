Le Tunindex termine la séance du mardi dans le vert

Porté par les valeurs bancaires, le marché boursier a renoué avec le vert.

L’indice de référence s’est engraissé de 1% à 8868 points, dans un volume relativement fourni de 8,8 MD .

Les échanges ont profité de la réalisation de deux transactions de bloc sur le titre UIB, portant sur une enveloppe globale de 2,2 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre New Body Line s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du spécialiste des vêtements

intelligents s’est envolée de 5,1% à 4,950Dt, dans un volume anémique de mille dinars.

Le titre SOPAT a affiché un beau parcours sur la séance. L’action du volailler a augmenté de 4,4% à 1,670 D. La

valeur a été échangée à hauteur de 30 mille dinars sur la séance.

Valeur la plus convoitée de séance, l’UIB a généré des capitaux de 2,3MDt, soit 26% du flux de la cote. L’action

de la filiale du Groupe Société Générale a gagné du terrain sur la séance, grappillant 0,9% à 27,000 D.

Le titre Tawasol Group Holding s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action du holding a trébuché de

4,7% à 0,610 D. Les flux mobilisés par la valeur ont été réduits, atteignant 16 mille dinars sur la séance.

Le titre Euro-Cycles a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. Pénalisé par un courant vendeur,

l’action du producteur de vélos a abandonné 2,2% à 17,020 D. Sur la séance, Euro-Cycles a brassé des échanges

de 193 mille dinars.

Notons que depuis le début de l’année en cours, la valeur affiche une correction de -33,8%.

