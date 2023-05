Le Tunindex termine la semaine sur une nette progression de 1,1%

Poursuivant un trend haussier depuis le début de la semaine, l’indice de référence de la place de Tunis a terminé la semaine sur une

progression de 1,1% à 8365,66 points, ramenant, ainsi, sa performance depuis le début de l’année à +3,2%.

Sur le front des échanges, les volumes ont été bien fournis, s’élevant à 64,7MDt, soit une enveloppe quotidienne de 16,2MDt. Trois

transactions de bloc ont dynamisé les échanges courant la semaine, dont deux portant sur le titre SFBT d’une valeur de 35,1MDt et

une transaction portant sur le titre SPDIT d’une valeur de 2,3MD.

Le titre BH Leasing s’est retrouvé en haut de l’affiche cette semaine. L’action du loueur a affiché la meilleure performance de la semaine, progressant de 13,1% à 3,030Dt, dans un flux de 416 mille dinars.

Le titre CIMENTS DE BIZERTE a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du cimentier a signé une progression

de 8,6% à 0,880Dt en drainant un volume de 45 mille dinars sur l’ensemble de la semaine.

STIP poursuit sa descente. L’action du spécialiste en pneu a reculé de -12,5% à 4,000Dt, dans un volume d’échange quasi-nul.

SFBT a été la valeur la plus dynamique. L’action a drainé des capitaux de l’ordre de 36,1MDt, soit 55,9% du total volume transigé de

la semaine grâce aux deux transactions portant sur une enveloppe de 35,1

// Les nouvelles du marché

SOTIPAPIER : Publication des états financiers relatifs à l’exercice 2022

Le leader de l’industrie du papier et du carton SOTIPAPIER a publié ses états financiers pour l’exercice 2022 qui font ressortir pour la

société mère par un bénéfice de 25,9MDt, contre 18,6MDt en 2021, soit une croissance de 39,4%.

La société a vu son chiffre d’affaires progresser de 127,8MDt à 159,2MDt et son résultat d’exploitation passer de 24,4MDt à 33,6MDt.

Au niveau du groupe, le résultat d’exploitation a augmenté de 37% à 34MDt. Le résultat net consolidé s’est inscrit en hausse de 39,2%

à 25,9MDt.

PGH : Publication des états financiers relatifs à l’exercice 2022

Poulina Group Holding vient de publier ses états financiers consolidés pour l’exercice 2022. Le conglomérat qui a vu son chiffre

d’affaires franchir pour la première fois le cap des 3 milliards de dinars l’année dernière, a dégagé un résultat d’exploitation de

265,1MDt, contre 213,7MDt en 2021, soit une évolution de 24%.

L’exercice 2022 a toutefois été marqué par la flambée des charges financières pour le groupe industriel et de service, dépassant les 200MDt, contre 182,5MDt en 2021.

A la fin de 2022, le groupe Poulina a donc dégagé un bénéfice de 65,7MDt, contre 93,3MDt l’année précédente, soit une diminution de

29,5%.

MPBS : Publication des états financiers relatifs à l’exercice 2022

Les états financiers de MPBS pour l’exercice 2022, font ressortir un résultat net consolidé de 5,7MDt, en baisse de 27,7% par rapport à

l’année précédente. Le conseil d’administration a décidé de convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire pour le samedi 17 juin 2023 à

10h à l’IACE section Sfax et de proposer la distribution d’un dividende de 0,220Dt par action.

La tendance du marché

