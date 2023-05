Le Tunindex termine la semaine sur une nette progression de 1,6%

L’optimisme règne sur la Bourse de Tunis. Le marché a affiché sur la semaine écoulée (du 22 au 26 mai) une embellie de 1,6%, pulvérisant un nouveau record historique à 8676,9 points. L’indice Tunindex consolide, ainsi, ses gains annuels les portant à +7%.

La semaine a connu une accélération notable du rythme des échanges. Une enveloppe de 91,6MD a été transigée sur le marché. Le niveau soutenu des volumes est, principalement, attribuable à la bonne dynamique du marché des blocs. En effet, trois transactions de bloc ont été réalisées sur la semaine.

Elles ont porté sur les titres : SFBT (un montant de 41,2MD), Attijari Bank (un montant de 7,2MD) et STB (une enveloppe de 1,2MD).

Analyse des valeurs:

Le titre SOTETEL s’est offert la meilleure performance de la semaine. L’action du spécialiste des réseaux de télécommunications s’est envolée de 18,6% à 4,390D. La valeur a généré des capitaux de 703 mille dinars sur la semaine.

Le titre Euro-Cycles a figuré parmi les valeurs vedettes de la semaine. L’action du producteur de vélos a affiché une jolie performance de 15,6% à 19,240D. La valeur a drainé un flux hebdomadaire de 1,3MD. La performance annuelle d’Euro-Cycles demeure, toutefois, en territoire négatif (une correction de -25,1%).

BH Leasing a été la valeur la plus sanctionnée de la cote sur la semaine. L’action du loueur adossé au Groupe BH a abandonné 10% à 2,610D. La valeur a été transigée à hauteur de 31 mille dinars seulement.

Wifack International Bank a figuré parmi les plus grands perdants de la semaine. L’action de l’unique banque islamique de la cote a cédé 4,9% à 7,6D. Les volumes mobilisés par le titre ont été maigres : 84 mille dinars.

SFBT a été de loin la valeur la plus convoitée de la semaine boursière. L’action de la brasserie a affiché une avancée de 8,5% à 14,950D, en alimentant le marché avec des capitaux de 43,5MDt, soit 47% du flux de la semaine.

Les nouvelles du marché:

One Tech Holding: Distribution de dividende

La société One tech Holding a annoncé que son Assemblée Générale Ordinaire réunie, le 24 mai 2023, a décidé de distribuer, au titre de l’exercice clos 2022, un montant de dividende par action de 0,175 dinars, correspondant à la somme globale de 14 070 000 dinars. La date de détachement des dividendes est fixée pour le 12 Juin 2023.

SOTUVER: Vers l’ouverture du capital pour soutenir l’internationalisation

La société SOTUVER a annoncé qu’elle envisage d’ouvrir son capital à un investisseur pour soutenir son internationalisation croissante, vu son développement soutenu dans un environnement international et régional porteurs.

Cette ouverture de capital portera sur des actions représentant 20 à 30 % du capital de la SOTUVER.

Les modalités de cette opération d’ouverture de capital sont encore à l’étude.

La SOTUVER a ajouté que le calendrier estimatif prévoit une finalisation de l’opération au courant du premier semestre 2024, ajoutant qu’elle tiendra le marché informé de l’évolution de cette opération.

La société organisera une Assemblée Générale Ordinaire, le 20 Juin 2023, pour approuver ses comptes de l’exercice 2022 et examiner la proposition d’un dividende par action de 0,550D.

Selon le projet de résolutions de l’AGO, la société a dégagé en 2022 un résultat net de 30,9MD, contre 20MD une année auparavant.

