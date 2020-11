Le Tunisien Khaled Belaid réussit un exploit historique

L’entraineur tunisien du club Koweit SC de volley-ball, Khaled Belaid, a réussi une saison exceptionnelle avec le club de division 1 koweitienne en décrochant un quintuplé historique.

La formation koweitienne dont le préparateur physique et le kinésithérapeute sont également les Tunisiens Mehdi Baccouche et Mohamed Bejaoui, s’est en effet adjugé son 12e titre de champion local en battant lundi en finale Al-Kadhima 3-2.

Ce titre s’ajoute à la Super coupe locale, la supercoupe émirato-koweitienne, le championnat et la coupe de la fédération et la Super league koweitienne.

- Publicité-