Le Tunisien Mohamed Moatamr entraineur d’Al Sadd du Qatar

Le club qatari d’Al Sadd a annoncé dimanche avoir engagé le tunisien Mohamed Moatamri à la tête de son équipe première de handball.

Cette nomination, précise le club, intervient à la suite de la démission du serbe Nenad Maksi? avec qui le club avait remporté le coupe la saison écoulée.

Moatamri note-t-on, occupait le poste de directeur technique des catégories des jeunes au sein du même club. Il avait entrainé, auparavant, l’Etoile sportive du Sahel et Al Ahly du Bahreïn et remporté avec ces deux clubs plusieurs titres à la double échelle; locale et régionale.

Al Sadd participera au 38e Championnat des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) des clubs vainqueurs de coupes de Handball qui se tiendra en mars prochain au Koweït.