Le Tunisien Radhouane Slimane Célèbre la Victoire de la Summer League NBA 2k25 en Tant Que Membre du Staff Technique du Miami Heat

Champion de la Basketball Africa League (BAL) (www.BAL.NBA.com) 2022 avec l’US Monastir de Tunisie, Radhouane Slimane a fait partie du staff technique de l’équipe du Miami Heat qui a remporté la 2K25 NBA Summer League. La légende du basket tunisien a rejoint le staff technique du Miami Heat dans le cadre du programme Africa Coaches, qui s’appuie sur l’engagement de NBA Africa et de la BAL à renforcer les capacités et l’expertise des entraîneurs à travers le continent, à améliorer la qualité du jeu sur le terrain et à contribuer à la croissance continue du basketball en Afrique.

Slimane, qui a été sélectionné aux côtés de 24 autres entraîneurs africains, est neuf fois champion de la ligue nationale tunisienne « Championnat Pro A », sept fois vainqueur de la Coupe de Tunisie et trois fois champion de l'Afrobasket.

« Cette victoire revêt une signification particulière pour moi. En passant de joueur à entraîneur, je voulais transmettre les leçons que j’ai apprises sur le terrain à mes joueurs et à mes collègues. Vivre cette expérience pour la deuxième fois en tant que membre du staff technique d’une équipe NBA est incroyable. Chaque fois, on apprend quelque chose de nouveau, on découvre une nouvelle stratégie et philosophie. Ce sont toujours les petits détails qui font la différence. Cela symbolise la continuité d’un héritage et le début d’un nouveau chapitre dans mon parcours de basket-ball. Il ne s’agit pas seulement de gagner, mais de nourrir et de guider la prochaine génération de champions », a déclaré Radhouane Slimane.