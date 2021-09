Le tunnel sans fin de l’emprunt intérieur !

Les biais que la Tunisie se retrouve à sonder pour sortir de l’asphyxiante ornière financière qui est actuellement la sienne sont extrêmement limités. L’avis des experts est unanime à cet égard. Le diagnostic que pose l’ancien ministre des Finances, Houcine Dimassi, n’y déroge nullement, notant que la situation des finances publiques est difficile, ce qui a empêché le paiement à temps des salaires de certains secteurs de la fonction publique.

Dans une interview à Africanmanager ar, il est même allé plus loin en soulignant que « les finances publiques se trouvent dans une impasse et dans une position intenable … et nul ne sait comment on va pouvoir collecter les ressources financières nécessaires pour terminer l’année à la lumière de l’escalade croissante et des dépenses qui se chevauchent ». Le budget de l’État pour l’année 2021 était basé sur de mauvaises hypothèses qui ont conduit à de mauvais résultats, a-t-il dit.

L’ex-ministre estime que le budget initial a été échafaudé sur des prévisions erronées, non pas par ignorance, mais délibérément, dans le dessein de faire passer le projet de loi de finance et obtenir son approbation lors de son examen par l’Assemblée des représentants du peuple.

De surcroît, il a vivement critiqué le retard mis dans l’élaboration du projet de loi de finance rectificative pour l’année en cours, soulignant qu’il n’est pas raisonnable de prolonger les travaux de sa préparation jusqu’au troisième trimestre 2021 sans pouvoir en achever l’essentiel ni les principales dispositions.

Il faut noter que le projet de loi de finance rectificative comporte un certain nombre d’amendements aux hypothèses, dépenses et revenus avec l’intégration de tous les accords financiers qui ont été conclus entre la Tunisie et un certain nombre de bailleurs de fonds internationaux.

Accélérer la formation du gouvernement

Dimassi a fait savoir que la dégradation de la situation financière nécessite l’accélération de la formation d’un nouveau gouvernement, en même temps que l’urgence de mettre fin à la situation d’incertitude politique, suite aux décisions exceptionnelles annoncées par le président de la République le 25 juillet dernier, à savoir la destitution du ci-devant chef du gouvernement Hichem Mechichi, le gel des travaux du Parlement pour une période de 30 jours ( reconductible) et la levée de l’immunité parlementaire pour tous les députés.

Des déclarations diplomatiques pour panser les blessures

Toutes les déclarations des responsables des institutions financières internationales qui parlent de leur engagement à continuer de soutenir la Tunisie sont des « déclarations diplomatiques pour panser les blessures », selon l’ex ministre des Finances, qui ne s’en laisse pas conter sur ce registre. Ces institutions exigent, en tout premier lieu, l’existence d’une assise politique stable avant d’entamer la moindre négociation avec les pays qui postulent à leurs concours financiers, ajoute-t-il.

La trappe de l’emprunt intérieur

Le recours du gouvernement tunisien au mécanisme d’emprunt intérieur, contracté auprès des particuliers et des établissements bancaires et autres pour répondre à une partie des besoins de financement du budget de l’Etat revient à « s’engager dans un tunnel sans fin », a affirmé Houcine Dimassi.

D’autant que la Tunisie a enregistré une croissance négative de l’ordre de 3% au premier trimestre 2021et que la tendance à la contraction économique enregistrée de 8,8% en 2020, s’est poursuivie.

S’y ajoute l’énorme déficit budgétaire estimé à 7,3% du PIB, dans le budget de l’Etat pour l’année 2021, qui nécessite la mobilisation d’emprunts d’une valeur de 19,5 milliards de dinars pour l’ensemble de l’année, dont 2.900 sont des emprunts internes et le reste sont externes.

Il est prévu que le volume total de la dette publique du pays en 2021 atteindra environ 11,2 milliards de dinars, ce qui représente 92,7% du PIB.

Pour ce qui est du service de la dette publique, il s’élèvera, selon les estimations, à 15,7 milliards de dinars, soit un taux pouvant aller jusqu’à 33,4% par rapport à l’année 2020.

Surtout, la Banque mondiale a abaissé ses estimations de la croissance de l’économie tunisienne durant l’année en cours de 1,8 pour cent par rapport aux estimations précédentes, qui étaient de l’ordre de 5,8 pour cent, a conclu l’ex ministre des Finances.