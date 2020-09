Le vaccin antigrippal disponible dans les pharmacies dès début octobre

Le premier lot des doses du vaccin antigrippal a été réceptionné par la Tunisie et sera disponible dans les pharmacies à partir de début octobre, a annoncé Jalila Ben Khalil, membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, jeudi, sur Mosaïque fm.

Elle a précisé que la priorité sera accordée aux agents de la santé, aux personnes âgées de plus de 65 ans, aux femmes enceints et aux malades.