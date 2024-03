300 pharmacies de nuit souffriraient de déboires financiers

La Tunisie, confrontée depuis plusieurs années à une grave pénurie de médicaments, marquée par l’indisponibilité de nombreux produits dans les pharmacies, les cliniques, les hôpitaux et le départ de plusieurs laboratoires, fait face à une situation délicate qui résulte principalement de problèmes de paiement, et les officines payent aujourd’hui le prix fort, et la pénurie de médicaments menace des milliers de patients.

A cet effet, le président du Syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées, Naoufel Amira, a déclaré que la plupart des pharmacies de nuit sont confrontées à de nombreux problèmes, dont certaines sont menacées de fermeture.

Amira a expliqué, dans une déclaration à « African Manager » ce lundi 11 mars 2024, que le nombre total de pharmacies de nuit est estimé à 420, dont 300 souffrent de stagnation et de faiblesse des ventes, ce qui s’est reflété dans le nombre de leurs transactions et les a fait vivre dans une situation difficile, à un point tel que d’entre elles sont au seuil de la faillite.

De mauvaises performances et des problèmes financiers

Il a souligné que les 120 pharmacies de nuit installées dans les grandes villes réalisent un bon nombre de transactions et de bénéfices qui leur permettent de développer leur activité, alors que les autres se plaignent de mauvaises performances et de problèmes financiers,. Une situation dont les raisons sont attribuées à leur concentration dans les zones rurales et les périmètres communaux de faible densité résidentielle.. 4 pharmacies de nuit ont fermé leurs portes au cours de l’année 2023.

Il a critiqué la loi actuellement en vigueur portant octroi d’autorisation pour ouvrir des pharmacies, appelant à la modifier et à y inclure une exigence que la population ne soit pas inférieure à 10 000 habitants dans la région, ce qui sera renforcé par l’ouverture d’une nouvelle pharmacie, selon ses dires.

Au total, le nombre total de pharmacies est estimé à 2400, dont la plupart sont des pharmacies de petite et moyenne taille, procurant environ 11000 emplois, d’après Naoufel Amira.

Entre 40 et 50 pharmacies créées chaque année

Il est à noter que le 12 novembre 2019, l’arrêté gouvernemental réglementant l’exploitation des pharmacies de détail a été publié au Journal officiel de la République tunisienne le 12 novembre 2019, et ce texte est périodiquement modifié tous les dix ans au maximum.

Selon lui, entre 40 et 50 pharmacies sont créées chaque année, notant que l’ordonnance gouvernementale réglementant l’exploitation des pharmacies de détail stipule que les licences d’utilisation des pharmacies de détail doivent être divisées en deux catégories, y compris une licence d’utilisation d’une pharmacie de détail de classe « A » qui ouvre à tout moment pendant la journée et une licence d’utilisation d’une pharmacie de détail de classe « B » qui ouvre à tout moment la nuit.

L’autorisation d’utilisation détaillée de l’officine est attribuée par décision du ministre de la Santé après avis du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.