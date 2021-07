Le Vietnam lorgne la Tunisie comme tremplin pour les marchés africains

Une conférence en ligne visant à promouvoir la coopération commerciale entre le Vietnam et la Tunisie a eu lieu le 30 juin, avec la participation de représentants de 100 entreprises des deux pays opérant dans différents domaines.

- Publicité-

S’adressant à l’événement, le directeur adjoint de l’Agence de promotion du commerce du Vietnam (VIETRADE) du ministère de l’industrie et du commerce, Le Hoang Tai, a affirmé que le Vietnam devient progressivement un maillon important de la chaîne d’approvisionnement mondiale pour de nombreux groupes de produits transformés et manufacturés, de produits agricoles, de denrées alimentaires et de biens de consommation.

C’est l’occasion pour les entreprises vietnamiennes de présenter les possibilités de coopération commerciale et les perspectives d’importation et d’exportation entre les deux parties, a-t-il déclaré cité par l’agence de presse vietnamienne VNA.

Le vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis, Najeh Ben Abdessalem, a indiqué, pour sa part, que la valeur commerciale entre les deux pays restait encore limitée, affirmant qu’il y a une grande place pour la coopération commerciale bilatérale.

Partageant l’avis d’Abdessalem, Ghazi Yacoub, du Centre de promotion des exportations de Tunisie (CEPEX), a souligné le potentiel de coopération commerciale entre les entreprises vietnamiennes et tunisiennes, en particulier dans le domaine de l’import-export.

Le chiffre d’affaires des importations de la Tunisie augmente en moyenne de 4,75 % par an, a-t-il dit.

Grâce à la Tunisie, les entreprises vietnamiennes peuvent accéder aux marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique du Sud. À l’inverse, le Vietnam peut servir de passerelle aux entreprises tunisiennes pour faire des percées dans d’autres pays membres de l’ANASE.

Vers un Conseil d’affaires tuniso-vietnamien

Le conseiller commercial vietnamien en Algérie et en Tunisie, a déclaré que les deux parties devaient améliorer leur cadre juridique en signant des accords sur la promotion et la protection des investissements, des protocoles d’accord sur le développement du commerce et en envisageant la possibilité de créer un conseil d’affaires Vietnam-Tunisie.

Selon le département général des douanes du Vietnam, la valeur des échanges commerciaux Vietnam – Tunisie a atteint 36,2 millions USD en 2019.

Le Vietnam exporte principalement du café, des noix de cajou, du poivre, des fruits de mer, des machines, des pièces détachées et des fibres. Pendant ce temps, la Tunisie expédie des fruits de mer, des produits chimiques, des machines, des plastiques, des textiles et des aliments pour animaux, ainsi que des matériaux au Vietnam.

L’accent a été mis sur la nécessité de promouvoir le rôle des agences de représentation diplomatique, des ministères, des organisations de promotion du commerce et des comités mixtes des deux pays pour soutenir leurs communautés d’affaires.

Il convient d’aider les entreprises des deux parties à obtenir davantage d’informations sur les possibilités de coopération.

Les entreprises vietnamiennes et tunisiennes devraient également participer activement aux foires et expositions internationales et aux forums d’affaires, a-t-il été souligné.

Les responsables vietnamiens ont conseillé aux entreprises de leur pays d’envisager d’investir davantage et de créer des coentreprises dans le domaine de la transformation, de la fabrication et des services à haute valeur ajoutée en Tunisie, afin de jeter les bases de leur entrée sur d’autres marchés africains.