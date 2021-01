L’effet papillon souffle la sinistralité de Tunis-Ré

Au titre du quatrième trimestre 2020, l’évolution de l’activité de Tunis Re s’est caractérisée par : v Un chiffre d’affaires de 154,773 MDT, en légère baisse de 4,5% par rapport au 31/12/2019 définitif, ce chiffre s’améliorera à la clôture du bilan 2020 (avril 2021) avec la réception des comptes techniques manquants du quatrième trimestre.

- Publicité-

Par nature d’acceptation, le chiffre d’affaires des acceptations conventionnelles a enregistré une progression de 2%, contre une baisse de 13% pour les acceptations facultatives, fortement impactée par les répercussions de la crise sanitaire COVID19, notamment sur les branches Engineering, Aviation et Transport de marchandises. v Par rapport aux objectifs fixés pour 2020, le taux de réalisation du chiffre d’affaires provisoire à fin 2020 a atteint 99%. L’activité Retakaful, a généré au 31/12/2020 un chiffre d’affaires de 16,428 MDT contre 18,631 MDT en 2019, enregistrant une régression de 11,8% et un taux de réalisation de 99% de l’objectif. L’année 2020 a été caractérisée par une sinistralité exceptionnelle, suite à la survenance de deux sinistres majeurs (Tunisie Ouate et Beirut Loss), c’est ce qui explique la hausse notable de la charge sinistre brute, En neutralisant ces sinistres majeurs, la charge serait de 75,390 MDT, en baisse de 15,8% par rapport à la même période de 2019.